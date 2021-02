Barack Obama, la verità sulle sue origini: chi erano i suoi genitori. Scopriamo di più sulla famiglia del 44esimo presidente degli Stati Uniti d’America e sui chi erano sua madre e suo padre.





E’ stato il primo presidente statunitense di origini afroamericane e ha ricoperto tale carica dal 2009 al 2017. Approfondiamo alcuni aspetti legati al suo passato e alle sue origini.

Barack Obama, tutto quello che c’è da sapere sulle origini dell’ex presidente statunitense e su chi erano i suoi genitori

Barack Hussein Obama nacque alle Hawaii, precisamente a Honolulu, nell’agosto del 1961. Il padre era un keniota ed ex pastore, emigrato negli Stati Uniti per motivi di studio e che divenne poi un economista. Sua madre invece, Ann Dunham, era originaria del Kansas, precisamente di Wichita. Di professione Ann era un’antropologa.

I genitori di Obama si conobbero all’università e frequentavano ancora i corsi quando nacque il piccolo Barack. Nel 1963 i due però si separano. Suo padre si trasferirà ad Harvard, dove completerà gli studi e farà poi ritorno nella sua terra d’origine, il Kenya. Barack da allora rivedrà suo padre solo in una occasione prima della sua morte, avvenuta nel 1982.

La madre di Obama invece si risposò con un collega universitario, con il quale avrà poi la sua seconda figlia. Ann decise di trasferirsi a Giacarta con il figlio. Proprio lì nascerà la sua seconda figlia, Maya.

Raggiunti i 10 anni, Obama tornò nuovamente ad Honolulu, per ricevere una istruzione migliore e lì vivrà con i suoi nonni materni, per poi essere raggiunto, in un secondo momento, da sua madre. A questo momento della sua vita l’ex presidente ha dedicato il libro Dreams from my father, pubblicato nel 1995.