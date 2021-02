Barack Obama, chi è la figlia minore Natasha: età, foto, curiosità

Natasha Obama detta Sasha è cresciuta e sbocciata in tutta la sua bellezza. Ecco tutto quel che c’è da sapere su di lei.

Come sua sorella Malia, anche Sasha Obama si è trasformata rispetto alla bambina che tutti ricordano nelle immagini ufficiali della presidenza del loro papà Barack. Le due ragazze continuano a essere assenti dai social, mantenendo un low profile come richiesto a suo tempo dal padre, e sono bellissime quanto misteriose. Conosciamo più da vicino la piccola di casa.

Se vuoi seguire tutte le notizie scelte dalla nostra redazione in tempo reale CLICCA QUI!

L’identikit di Natasha Obama

Sasha Obama è nata il 10 giugno 2001, sotto il segno dei Gemelli, a Chicago, nell’Illinois (Stati Uniti). Il suo vero nome è Natasha Ann Obama. Ha trascorso parte della sua infanzia felice a Washington, dove vive tuttora. Aveva solo 7 anni quando suo padre è diventato Presidente degli Stati Uniti d’America. A maggio scorso è stata immortalata in uno scatto (che ha poi fatto il giro del web) in occasione del ballo di fine anno tenutosi alla Sidwell Friends School, che ha frequentato dal 2009 al 2019. Attualmente Sasha è iscritta alla University of Chicago Laboratory Schools.

Leggi anche –> Perché Barack Obama ha vinto il Premio Nobel per la pace: le motivazioni

Quella di Sasha Obama è una vita fatta di tanto amore – ha uno splendido rapporto con la mamma, il papà e la sorella maggiore – ma anche di tanto studio. Per lei, come per Malia, i genitori hanno scelto una scuola privata e un’educazione mirata al senso di responsabilità e indipendenza. E’ nota per la sua schiettezza e pare sia molto attenta alla tutela della sua privacy, ragion per cui non è dato sapere se nel suo cuore ci sia un fidanzato.

Leggi anche –> Barack Obama, la verità sulle sue origini: chi erano i suoi genitori