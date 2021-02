Verissimo: anticipazioni e ospiti della puntata di oggi sabato 6 febbraio

Verissimo, ecco cosa succederà nella puntata di oggi sabato 6 febbraio. Tutti gli ospiti e le novità del nuovo appuntamento con Toffanin.

L’attesa è finita, oggi in onda la nuova puntata di Verissimo, lo show condotto da Silvia Toffanin in cui tanti ospiti del mondo dello spettacolo si raccontano e svelano a volte segreti inconfessabili, parlando a cuore aperto. Ospiti davvero speciali quelli dell’appuntamento del 6 febbraio, ecco chi sono.

Verissimo, anticipazioni puntata di oggi

Nella nuova puntata di Verissimo di oggi, vedremo come primo ospite Michele Bravi, personaggio controverso soprattutto dopo l’incidente che lo ha coinvolto. Il giovane cantante, infatti, due anni fa ha investito e ucciso una donna di 58 anni, sostanzialmente rovinandosi la vita per sempre, oltre ad aver rovinato quella dei familiari della vittima.

Dopo il cantante, vedremo anche Anna Valle, ex Miss Italia, ad oggi brava attrice che abbiamo visto in tante fiction di successo e che si racconterà dalla Toffanin nella puntata di oggi di Verissimo. Vedremo ancora Federico Zampaglione, frontman dei Tiromancino e regista di film horror indipendenti.

Ancora Ainett Stephens, la gatta nera del Mercante in fiera che ha lasciato il mondo dello spettacolo per dedicarsi alla sua famiglia dopo il successo ottenuto con la partecipazione al programma, per motivi personali che forse svelerà davanti alle telecamere di Canale 5. Dopo la gatta nera, ci sarà anche Fiordaliso, la cantante, che è stata invitata in occasione dei festeggiamenti per i suoi 40 anni. Infine ascolteremo Antonella Elia che parlerà della sua dolorosa e difficile infanzia e della morte di suo padre e sua madre, che le ha lasciato una ferita profonda.

L’appuntamento con Verissimo in compagnia di Silvia Toffanin è oggi 6 febbraio su Canale 5 alle ore 16,00 circa.