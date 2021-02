Tiberio Timperi, retroscena su Barbara D’Urso: “Com’è stato con lei…”

By

Tiberio Timperi, si sa, lavora (quasi) sempre in tandem con una collega conduttrice. Per il giornalista è ormai una lunga tradizione, e tra tutte l’esperienza più memorabile è forse quella che lo ha visto al fianco di Barbara D’Urso. Lui e la conduttrice Mediaset hanno lavorato insieme durante una stagione di Uno mattina in famiglia nell’ormai lontano 1996, ma il ricordo è ancora vivissimo.

Tiberio Timperi, Barbara D’Urso e le altre

Tiberio Timperi, colonna portante di Rai uno, da quasi 26 anni è al timone del programma mattutino del weekend, Uno mattina in famiglia. Ospite della trasmissione di Rai Tre Tv talk, il giornalista ha risposto ad alcune domande circa il suo lavoro da conduttore spiegando di essersi sempre trovato bene con le colleghe: da Roberta Capua a Ingrid Muccitelli, passando per Francesca Fialdini (con cui ha condotto anche un’edizione de La vita in diretta), Adriana Volpe e Barbara d’Urso, appunto. Con la Capua e la Muccitelli si frequenta ancora e ha mantenuto un rapporto di affetto che resiste nel tempo.

Tutt’altro discorso, invece, per la Volpe e la D’Urso. Tiberi ha infatti confessato che da loro due ha ricevuto qualche “sportellata“. “Non è stato facile con Barbara D’Urso – ha sottolineato -. È stata un’opportunità che lei ha saputo cogliere al volo. C’erano sane sportellate. Poi erano sportellate da parte della D’Urso: ci stanno! Qualche altra sportellatina c’è stata anche con Adriana Volpe. Ma alla fine è tutto televisione”. Barbarella è poi passata alla concorrenza e i due non si sono più incontrati professionalmente. Meglio così, visto che par di capire che tra loro non corresse esattamente buon sangue…

