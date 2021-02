Sassuolo – Spezia Serie A TIM: streaming, formazioni, precedenti

Il match tra Sassuolo e Spezia è l’anticipo del sabato pomeriggio della Serie A TIM: streaming in diretta e in tv, dove vederla.

Dopo la convincente vittoria di ieri sera contro la Fiorentina da parte dell’Inter – ora capolista momentanea in solitaria – torna nel primo pomeriggio di oggi la Serie A. Sono oggi ben quattro gli anticipi, due dei quali si giocano alle 15, ovvero la sfida tra Atalanta e Torino e quella tra Sassuolo e Spezia.

A Reggio Emilia, la sfida inedita tra due formazioni che rincorrono obiettivi diversi: infatti i padroni di casa del Sassuolo possono davvero sognare l’Europa, mentre lo Spezia grazie a un buon avvio di campionato si tiene, al giro di boa, lontano dalla zona retrocessione. In palio tre punti fondamentali per entrambe.

Precedenti di Sassuolo – Spezia e dove vedere in tv e streaming

La partita di questo pomeriggio al Mapei Stadium di Reggio Emilia tra i padroni di casa del Sassuolo e lo Spezia è un’esclusiva Sky e sarà visibile solo su questa piattaforma, per gli abbonati, in diretta su Sky Sport al canale numero 253 del satellite e 484 del digitale terrestre. Inoltre – per chi non fosse a casa – sarà disponibile anche in streaming sulla piattaforma Sky Go e su Now TV, entrambi servizi in abbonamento.

Sfida inedita tra queste due squadre in Serie A, che si sono affrontate in totale altre cinque volte nella loro storia, comprese le partite giocate in terra ligure. En plein della squadra emiliana che ha conquistato tutti e cinque i precedenti. La prima volta a Reggio Emilia risale al febbraio del 2013 e il Sassuolo si impose per tre a uno, era una sfida valida per il campionato di Serie B.

Sassuolo e Spezia, le due squadre in campo: le formazioni

De Zerbi e Italiano hanno completato le loro scelte in vista della partita di questo pomeriggio. Queste le formazioni:

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Müldür, Marlon, Ferrari, Rogerio; Obiang, Locatelli; Traorè, Djuricic, Boga; Caputo.