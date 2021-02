Perché è stata espulsa Alda D’Eusanio: cosa ha detto della Pausini

Alda D’Eusanio è stata espulsa dalla casa del Grande Fratello con effetto immediato: ecco cos’ha detto di Laura Pausini

Una decisione senza ripensamenti: il Grande Fratello ha optato per la squalifica per Alda D’Eusanio dalla casa del Grande Fratello Vip. E così è arrivato un comunicato ufficiale con l’editore che prende delle distanze “dalle reiterate affermazioni inopportune e offensive della concorrente anche riferite a persone non presenti nella casa”. La celebre presentatrice ha svelato che la cantante Laura Pausini verrebbe picchiata dal compagno Paolo Carta. Così la nota Mediaset ha aggiunto: “Un comportamento grave e imperdonabile soprattutto alla luce del fatto che Alda D’Eusanio non sia una concorrente estranea al mondo della tv ma una professionista adulta ed esperta a cui certe espressioni non possono sfuggire. La signora D’Eusanio si dovrà assumere la completa responsabilità delle sue azioni”.

Così subito Laura Pausini e il compagno Paolo Carta hanno pubblicato una nota dando mandato all’avvocato PierLuigi De Palma “di agire contro tutti i soggetti responsabili delle gravissime affermazioni pronunciate”. Ecco il loro pensiero: “Troviamo assurdo che sia consentito dire cose così false e gravi nell’ambito pubblico. Nessuno può permettersi di attribuirci cose che sono lontane anni luce dal nostro modo di vivere, di educare e di rapportarci all’interno della nostra famiglia”.