Oroscopo del giorno, domenica 7 Febbraio: tutti i segni dello Zodiaco

Siamo arrivati all’ultimo giorno del weekend. Ecco a voi le previsioni dell’oroscopo per la giornata di domenica 7 Febbraio 2021.

Il mese di Febbraio è oramai cominciato, e siamo tutti curiosi di scoprire cosa avrà in serbo per noi la giornata di oggi. Che cosa ci riserveranno gli astri? Quali segni saranno baciati dalla fortuna? Quali no? È il momento di prendere coraggio e lanciarsi verso nuove avventure? Scopriamo insieme le previsioni dell’oroscopo per ogni segno zodiacale di domenica 7 Febbraio 2021.

Domenica 7 Febbraio 2021: previsioni dell’oroscopo per ogni segno

Ariete. Durante la giornata di oggi il cielo e le stelle saranno tutti dalla vostra parte. Via libera in amore: è arrivato il momento di lanciarsi e muovere il primo passo. Buone notizie anche sul fronte lavorativo, impegnatevi e otterrete delle belle soddisfazioni.

Toro. Il consiglio migliore per quel che riguarda la giornata di oggi è quello di non rimandare nulla a domani. Cercate di rimanere concentrati e con i piedi ben piantati per terra. Potreste pagare caro le conseguenze della distrazione.

Gemelli. Durante le prossime ore avrete finalmente tra le mani la possibilità di risolvere le situazioni che vi hanno tediato nell’ultimo periodo. Cercate di mantenere la calma e di non perdere fiducia in voi stessi, andrà tutto bene.

Cancro. Qualche difficoltà a carburare durante la giornata di oggi. Nonostante tutto, le prossime ore si riveleranno comunque piuttosto piacevoli. Cercate di non strafare e di ritagliare un po’ di tempo anche per voi stessi e le vostre passioni.

Leone. Durante la giornata di oggi qualche nuvola colorerà di grigio il vostro cielo. È bene che ragioniate attentamente sulle vostre prossime mosse, potreste pentirvi di una scelta presa con troppa leggerezza o d’impulso.

Vergine. La giornata di oggi sarà perfetta per l’amore ed il romanticismo. Lasciatevi andare alla passione e non ponetevi alcun limite. I tempi saranno maturi per i chiarimenti e per mettere finalmente un punto alle questioni passate.

Bilancia. Fuochi d’artificio per voi durante la giornata di oggi. Via libera sia in amore che sul lavoro. I tempi saranno maturi per affrontare di petto le questioni che vi hanno tediato negli ultimi tempi. Abbiate fiducia nelle vostre capacità e andrà tutto bene.

Scorpione. Finalmente potrete tirare un sospiro di sollievo durante la giornata di oggi. Marte sarà totalmente dalla vostra parte e vi regalerà delle belle soddisfazioni, soprattutto sul lavoro. Fidatevi di voi stessi e non indugiate, andrà tutto a gonfie vele!

Sagittario. Le prossime ore si riveleranno per voi decisamente intense. Qualche buona notizia potrebbe tirarvi su di morale e rallegrarvi. Cercate comunque di non procrastinare troppo e di rimanere concentrati sui vostri prossimi obiettivi.

Capricorno. Ancora un po’ di indecisione e di confusione offuscheranno la vostra giornata oggi. L’importante è non arrendersi, a partire da domani sarà tutto in discesa. Non cedete alla malinconia e al cattivo umore ed approfittatene per ricaricare un po’ le batterie.

Aquario. Qualche contrattempo potrebbe darvi delle belle gatte da pelare durante la giornata di oggi. Cercate di non farvi però prendere dalla negatività. Nonostante il brutto momento, è bene rimanere positivi e mantenere la calma.

Pesci. Oggi le cose andranno molto meglio del previsto. Sia in ambito lavorativo che in ambito sentimentale riuscirete a brillare ed ottenere il massimo. Cercate però di non perdere troppo tempo, rischiate di ritrovarvi a sbrigare tutto all’ultimo minuto.

