Juventus – Roma: tabellino, pagelle e highlights – VIDEO

Il match della Serie A TIM tra Juventus e Roma: tabellino, pagelle e highlights, come è finita la sfida dell’Allianz Stadium.

La sfida di cartello di questa seconda giornata di ritorno in Serie A era quella tra Juventue e Roma. Le due squadre erano rispettivamente al quarto e al terzo posto, divise da un solo punto di differenze: 39 ne hanno i bianconeri, 40 i giallorossi che da molto tempo, a questo punto della stagione, non erano messi meglio dei rivali.

Dopo le due sfide del primo pomeriggio, ovvero la sfida tra Atalanta e Torino, finita in parità con una rimonta degli ospiti da 3-0 a 3-3, e quella tra Sassuolo e Spezia, con l’impresa ligure negli ultimi minuti, la Juventus e la Roma si affrontavano anche per rispondere alla vittoria dell’Inter ieri con la Fiorentina.

Juventus – Roma, le due squadre in campo: azioni salienti e highlights

La partita conferma per la Juventus il cinismo fatto già vedere contro l’Inter in Coppa Italia, con il ritorno di Cristiano Ronaldo. Infatti, dopo la doppietta ai nerazzurri propiziata da due errori della difesa interista, l’attaccante portoghese anche oggi è stato il protagonista quasi assoluto della partita. Dopo appena 13 minuti, l’ha sbloccata dal limite, raccogliendo un assist di Alvaro Morata.

La Roma forse fa anche meglio, in una partita sostanzialmente non eccezionale, ma i bianconeri sono speculari e addirittura raddoppiano grazie a un autogol. Sull’asse Cuadrado-Kulusevski nasce un cross per Cristiano Ronaldo, che è maldestramente anticipato da Ibanez, il quale la mette alle spalle del proprio portiere. Mancano venti minuti ancora ma la Roma non sembra avere nemmeno la forza di reagire.

Formazioni e pagelle di Juventus – Roma

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny 6; Danilo 6,5, Bonucci 6,5 (De Ligt s.v.), Chiellini 7, Alex Sandro 7 (Demiral s.v.); McKennie 6 (Cuadrado 6), Arthur 6,5, Rabiot 6,5, Chiesa 6 (Bernardeschi s.v.); Morata 6,5 (Kulusevski 6,5), Ronaldo 7.

ROMA (3-4-2-1): Lopez 6; Mancini 6,5, Ibanez 5, Kumbulla 6; Karsdorp 6 (Bruno Peres 6), Villar 6 (Diawara 5,5), Veretout 6, Spinazzola 6; Cristante 5,5 (Carles Perez 5,5), Mkhitaryan 6,5; Borja Mayoral 5,5 (Dzeko 6).