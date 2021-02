Google Stadia: brutte notizie per gli utenti dei videogiochi

Google Stadia non produrrà più videogiochi: progettare prodotti di qualità (e mantenere la piattaforma di cloud gaming) è a quanto pare troppo costoso.

Google Stadia fa marcia indietro. Il servizio di streaming videoludico di Google ha annunciato nei giorni scorsi che non produrrà più videogiochi, ma si limiterà a vendere prodotti di terze parti. Phil Harris, vicepresidente e padre putativo di Google Stadia, ha garantito che il servizio continuerà a funzionare: ogni mese arriveranno nuove produzioni multipiattaforma, e resta la possibilità di sfruttare la tecnologia a sviluppatori e publisher terze parti anche per eventuali accordi di esclusiva o partnership.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

L’addio di Google all’avventura del gaming

Di fatto la decisione di Google Stadia si traduce nella chiusura di due team dedicati allo sviluppo di videogiochi, uno a Montreal e uno a Los Angeles. Oltre 150 sviluppatori andranno a casa, tra cui Jade Raymond: “Sono fiera del team che abbiamo costruito qui in Stadia Games and Entertainment – ha scritto l’ex dirigente su Twitter – e del fantastico lavoro fatto sulle esclusive per la piattaforma”.

Leggi anche –> Google Stadia, rivoluzione totale nei videogiochi: le caratteristiche incredibili

Il motivo? I costi di sviluppo che “crescono esponenzialmente” perché le produzioni di qualità richiedono molti, troppi anni. A quanto pare il mantenimento dell’infrastruttura cloud per lo streaming videoludico era diventato insostenibile: di qui il drastico cambio di rotta. La manovra rientra però in un piano di ristrutturazione più ampio. Resta ora da capire quali possano essere le conseguenze per un settore – quello del videogioco – che è cresciuto moltissimo, allargandosi ben al di là del perimetro tradizionale, abbracciando nuovi device come gli smartphone e facendo spazio a nuovi attori come Amazon e altri cloud provider.

Leggi anche –> Amazon Luna: arriva il servizio di cloud gaming su Android