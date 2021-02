Genoa – Napoli Serie A TIM: streaming DAZN, formazioni, precedenti

Il match tra Genoa e Napoli è l’anticipo del sabato sera della Serie A TIM: streaming DAZN in diretta e in tv, dove vederla.

Dopo la convincente vittoria di ieri sera contro la Fiorentina da parte dell’Inter – ora capolista momentanea in solitaria – torna nel primo pomeriggio di oggi la Serie A. Sono oggi ben quattro gli anticipi, due dei quali si sono giocati alle 15, ovvero la sfida tra Atalanta e Torino, finita in parità e quella tra Sassuolo e Spezia, con l’impresa ligure.

Invece, alle 18.00 è stata la volta del match clou tra Juventus e Roma, con i bianconeri che hanno compiuto l’operazione sorpasso sugli avversari. Alle 20.45 infine si affrontano il Genoa in crisi di risultati e il Napoli, che insegue la qualificazione alle coppe europee. Il match del sabato sera viene trasmesso solo su Dazn.

Precedenti di Genoa – Napoli e dove vedere in tv e streaming

La partita di questa sera allo Stadio Luigi Ferraris di Genova è solo su Dazn, al contrario non sarà trasmesso sui canali a pagamento di Sky.

All’andata gli azzurri si imposero con un nettissimo sei a zero contro il Genoa, ma se si guardano solo i precedenti in terra ligure la situazione è ben diversa. Infatti, la formazione di casa negli scontri diretti ha ottenuto 18 vittorie contro le 13 del Napoli nel massimo campionato. Invece, per 17 volte le due formazioni si sono equamente divise la posta in palio.

Genoa e Napoli, le due squadre in campo: le formazioni

Ballardini e Gattuso stanno sciogliendo gli ultimi dubbi in vista della partita di questa sera. Ecco le probabili formazioni:

GENOA (3-5-2): Perin, Masiello, Radovanovic, Criscito; Zappacosta, Strootman, Badelj, Zajc, Czyborra; Scamacca, Destro.

NAPOLI (4-3-3): Ospina, Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Mario Rui; Elmas, Demme, Zielinski; Politano, Petagna, Lozano.