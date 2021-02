Fiordaliso figli, chi sono: uno è nato quando lei aveva 15 anni

Bio Fiordaliso figli, chi sono Sebastiano e Paolino. La cantautrice emiliana partorì il primo da adolescente. E c’è un dramma legato al suo secondogenito.

La cantante Fiordaliso ha due figli, avuti negli anni ’70 e ’80. L’artista piacentina, che il 19 febbraio 2021 compirà 65 anni, è a sua volta la primogenita dei suoi genitori, Auro e Carla. A poco più di 15 anni nacque Sebastiano Bianchi, da un adolescente che era più grande di lei di un anno. Non fu un rapporto facile, perché lui la picchiava. Fiordaliso ne ha parlato in passato, dicendo che “a 17 anni cosa vuoi che capisse. Le botte però no possono mai essere perdonate”.

Inoltre quella gravidanza fece si che suo padre la cacciasse di casa. “Restare incinta così giovane era visto come una vergogna, a quei tempi”. Allora cosa avvenne? Lei dovette trovare riparo in una casa famiglia per ragazze madri. Assieme a Fiordaliso c’erano altre nove coetanee, come ricorda lei. Ad andarla a trovare erano la nonna e la sorella. Non il papà, con il quale però per fortuna riuscirà poi a riconciliarsi. A Sebastiano la cantautrice originaria di Piacenza ha poi dedicato il brano ‘Il mio Angelo’, con la quale si è esibita al Festival di Sanremo 1985.

Fiordaliso figli, uno di loro l’ha resa nonna

In seguito ecco l’arrivo anche del secondo dei figli di Fiordaliso. Lui è Paolino Tonoli (in foto), il cui anno di nascita è il 1989. Al quinto mese di questa gravidanza sopraggiunse un grave problema. I medici dissero alla cantautrice che avrebbero dovuto asportarle l’utero e costringere così il bimbo che aveva in grembo a non nascere mai.

Lei però disse di no, volle andare avanti rischiando, anche a costo della sua stessa vita. E fortunatamente tutto andò bene. Tra l’altro lei è anche diventata nonna, con il primogenito Sebastiano diventato padre della bellissima Rebecca Luna nel 2011.