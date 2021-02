Federico Zampaglione, perché è finita la storia con Claudia Gerini: la verità

Federico Zampaglione e Claudia Gerini sono stati insieme per tanti anni. Scopriamo insieme i motivi della separazione della coppia.

Sono stati per tanti anni una coppia formidabile. Carismatici, complici e innamorati più che mai, Claudia Gerini e Federico Zampaglione hanno vissuto insieme anni importanti della loro vita. Qualcosa nel loro rapporto è però andato storto e le due celebrità hanno deciso di intraprendere strade diverse. Che cosa è successo tra i due artisti? Quali sono stati i motivi della loro separazione? Scopriamo insieme tutta la verità sulla fine della loro intensa storia d’amore.

Leggi anche->Federico Zampaglione Tiromancino: chi è la compagna Giglia Marra

La Gerini e Zampaglione hanno deciso di dirsi addio dopo davvero tanti anni l’uno al fianco dell’altra. A decidere per prima di mettere un punto definitivo alla loro storia d’amore pare sia stata l’attrice romana. Non fu la prima volta che la donna infatti si allontanò dai propri compagni, talvolta ancora innamorati di lei. Inizialmente le indiscrezioni urlarono al tradimento, designandolo come motivazione della scelta di Claudia. Quest’ultima però ha in poco tempo smentito tutto, rivelando con trasparenza la pura verità.

Leggi anche->Chi è Federico Zampaglione, leader dei Tiromancino: età e vita privata

“Si stanno dicendo molte cose riguardo la fine della relazione tra me e Fede.” scrisse la Gerini sulle sue pagine social. “La verità è che nessuno ha tradito nessuno. La nostra storia infatti, da più di un anno, si era trasformata in una solida amicizia. Con il fine comunque di crescere la nostra bimba e vivere in armonia!”. La pagina di Tiromancino stessa ricondivise il post, che suscitò migliaia di reazioni e commenti. Pare però che Zampiglione, secondo quanto dichiarato per il magazine Diva e Donna, abbia sofferto molto a causa della separazione. L’uomo ha però deciso di rimanere in silenzio, evitando le polemiche e le discussioni, forse per il bene della piccola Linda.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Claudia Gerini e Federico Zampaglione: la loro intensa storia d’amore

Claudia Gerini e Federico Zampaglione vissero per tanti anni insieme un’intensa storia d’amore all’insegna dell’arte. I due sono stati legati dal 2005 al 2016 e la loro unione ha fatto sognare migliaia e migliaia di fan. I due hanno collaborati insieme a diversi progetti artistici, consolidando così ancora di più il loro legame. Insieme hanno dato alla luce la piccola Linda, una splendida bambina che i due genitori, anche in seguito alla separazione, amano più di ogni altra cosa.