Una vicenda terribile per Federico Zampaglione, leader dei Tiromancino, dopo l’arresto del fratello Francesco: cos’è successo?

Federico Zampaglione è stato messo nel mirino negli ultimi mesi per le vicende legate al fratello Francesco, che è stato condannato a due anni e 10 mesi per tentata rapina aggravata in una banca romana. Tutto è successo il 29 agosto 2019 quando ha fatto irruzione nella filiale di Banca Intesa di circonvallazione Gianicolense con una pistola giocattolo, berretto in testa e occhiali da sole. In passato i due hanno anche collaborato a diverse canzoni, poi la brutta strada intrapresa con piccoli precedenti anche legati al mondo della droga.

Federico Zampaglione, un litigio anche in passato con Francesco

Il fratello del leader dei Tiromancino aveva difficoltà economiche, ma anche psicologiche e social. Già nel 2015 lo stesso Francesco aveva svelato in un post di aver avuto un litigio con il fratello, sempre più celebre in Italia: “Purtroppo, dopo l’ennesima lite furibonda tra me e mio fratello Federico, mi trovo a dover rinunciare mio malgrado al proseguimento del Tour”.