Chi è la compagna di vita del frontman dei Tiromancino e regista Federico Zampaglione? Tutto quello che sappiamo su Giglia Marra.

Oggi Federico Zampaglione, musicista frontman dei Tiromancino e regista indipendente, sarà ospite da Federica Toffanin a “Verissimo”, nella nuova puntata in onda su Canale 5 alle 16,00 circa. Il cantante si racconterà alle telecamere Mediaset e parlerà anche della sua famiglia e della sua compagna Giglia Marra. Ecco tutto quello che sappiamo su di lei.

Giglia Marra, chi è la compagna di Zampaglione

Giglia ha rubato il cuore di Federico Zampaglione dopo la fine del suo matrimonio con Clauda Gerini. I due stanno insieme ormai da anni e sono felici e innamorati. Giglia è nata a Mottola, il 16 aprile 1982 e vive a Roma ormai da anni e con il tempo si è fatta conoscere dai telespettatori italiani ed è diventata un volto noto del piccolo schermo.

Leggi anche–> Tiromancino, chi sono: storia della band di Federico Zampaglione

Ha frequentato il Liceo Artistico Lisippo a Taranto, per poi laurearsi alla Sapienza di Roma in Scienze Umanistiche a indirizo cinematografico. Mentre era ancora all’Università, Giglia ha cominciato a lavorare nel mondo della recitazione, in particolare del teatro frequentando un corso di Acting Training, per poi passare al grande schermo.

Leggi anche–> Chi è Federico Zampaglione, leader dei Tiromancino: età e vita privata

Sull’incontro con il suo attuale compagno Zampaglione non si sa molto perché la coppia è molto riservata riguardo la loro vita privata. Quello che si evince da un’intervista per Vanity Fair, i due si sono incontrati in un locale. Un’amica di Giglia, fan di Zampaglione, le ha chiesto di scattare una foto insieme a lui. E’ scattata la scintilla tra Giglia e Federico e dopo uno scambio di numeri, è scoppiato l’amore. “È successo in un locale. Una mia amica l’ha visto e, sua fan, mi ha chiesto di scattarle una foto insieme. Così feci…” – ha raccontato la Marra.