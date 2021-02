Cristina Plevani, silenzio su Pietro Taricone: svelato il perché non ne parla mai

Cristina Plevani ha svelato la ragione per la quale non parla mai della morte di Pietro Taricone, scomparso nel 2010.

Ieri, 5 febbraio 2021, sarebbe stato il 46esimo compleanno dell’attore Pietro Taricone. Il concorrente del primo Grande Fratello è scomparso nel lontano 2010 a causa di un fatale incidente con il paracadute.

Cristina Plevani ai tempi del Grande Fratello ebbe un flirt all’interno della Casa con Pietro Taricone, rimasto nel ricordo di tutti e nella storia del reality. I due hanno dato vita alla prima capanna, nella prima edizione del programma, che è stata storica. Per il pubblico Cristina e Pietro sono uniti da un legame speciale, nonostante lei stessa abbia rivelato che in seguito al reality hanno avuto rapporti pessimi. Non lo ha fatto neanche ieri, in quello che sarebbe stato il giorno del compleanno dell’attore. Qualcuno le ha chiesto in maniera diretta perché non abbia indirizzato neanche un pensiero all’ex.

Qualcuno mi chiede perché non ne parlo mai, non lo ricordo sui social in memoria. Perché è il mio modo per portargli rispetto e perché credo che c’è qualcuno a casa a cui non importa nulla di vederlo insieme a me. — Cristina Plevani (@CristinaPlevani) February 4, 2021

Cristina Plevani, ecco perché non parla di Pietro Taricone

Cristina Plevani ha risposto alla domanda di un utente di Twitter in merito a Pietro Taricone: “Qualcuno mi chiede perché non ne parlo mai, non lo ricordo sui social in memoria. Perché è il mio modo per portargli rispetto e perché credo che c’è qualcuno a casa a cui non importa nulla di vederlo insieme a me“.

La scelta di Cristina Plevani è ben pensata e non è basata sul loro rapporto in seguito al Grande Fratello. Semplicemente, la vincitrice del primo Grande Fratello sceglie di ricordare in privato Pietro Taricone, non sentendo il bisogno di sbandierarlo sui social. Per rispettarlo e per rispettare la sua famiglia, sua figlia e l’ex compagna Kasia Smutniak.