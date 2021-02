Chiara Scelsi, chi è: età, carriera, vita privata della modella

Chiara Scelsi è una top model italiana ormai famosa in tutto il mondo. Ecco tutto quel che c’è da sapere su di lei.

Chiara Scelsi è una famosa modella italiana: ha lavorato per diversi marchi prestigiosi tra cui Pantene, Prada, Missoni, Dolce & Gabbana. E’ finita sotto i riflettori del gossip anche per un flirt con Stefano De Martino, dopo la separazione tra quest’ultimo e Belen. Conosciamola più da vicino.

L’identikit di Chiara Scelsi

Chiara Scelsi, classe 1997, è originaria di Sesto San Giovanni (Milano). Sua madre è di origini brasiliane e questo le ha conferito un fascino esotico; il padre invece è originario di Napoli. La sua infanzia non è stata facile: ha dovuto affrontare la separazione dei genitori, camionista lui e cameriera lei, che ha segnato uno dei momenti più dolorosi della sua vita, all’origine di una fase “di sbandamento” tra espulsioni a scuola, abbandono degli studi e cattive frequentazioni. Anche per questo motivo Chiara ha iniziato a lavorare molto presto: a soli 16 anni era interprete per il Salone del Mobile. Da lì è poi partita la sua carriera di modella.

Chiara Scelsi è oggi un nome affermatissimo e tra i più richiesti nel mondo della moda. Nonostante la giovane età ha già alle spalle una luna e brillante carriera: basti pensare che è stata protagonista anche di un servizio fotografico per Vogue Italia. L’hanno voluta sulle loro passerelle stilisti come di Prada, Pantene, Missoni, Romeo Gigli, Karl Lagerfeld e Dolce & Gabbana, marchio per il quale ha sponsorizzato un profumo. La modella ha inoltre avuto un ruolo nel video musicale del cantante Riki per “Dolor De Cabeza”.

Quanto alla vita privata, come accennato Chiara Scelsi avrebbe avuto un flirt con Stefano De martino nel periodo in cui lui e Belen Rodriguez si sono separati. Tuttavia la coppia non si è mai dichiarata ufficialmente dopo un po’ i rumors si sono spenti. Per il resto, Chiara Scelti è appassionata di sport come l’atletica, di animali e di recitazione. Segni particolari: i tatuaggi su polso, braccia e sterno, oltre a una scritta sulle spalle.

