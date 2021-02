Chiara Galiazzo, chi è la cantante e cosa faceva prima di X Factor

By

Una voce da brivido quella di Chiara Galiazzo, vincitrice di X Factor nel 2012. Ecco tutto quello che sappiamo su di lei.

Impossibile dimenticare Chiara Galiazzo, una voce potente e cristallina per una ragazza dolce, genuina e umile. La sua meritatissima vittoria a X Factor 2012 è arrivata dopo anni e anni in cui Chiara è stata continuamente scartata, senza riuscire mai ad entrare nel talent show più ambito della televisione italiana. Ma finalmente nel 2012 aveva convinto i giudici con la sua esibizione mozzafiato di “Teardrops” dei Massive Attack e non solo era entrata nel programma ma lo aveva anche vinto. Ecco cosa sappiamo su di lei.

Chiara Galiazzo, chi è la cantante di X Factor

Chiara è nata nel 1986 a Padova ad agosto, sotto il segno del leone e si è ben presto trasferita a Milano per seguire le sue passioni e i suoi sogni. Ha preso la laurea in economia alla Bocconi, decidendo però di abbandonare quella strada per dedicarsi a tempo pieno alla musica. E ha fatto bene!

Leggi anche–> Michele Bravi, chi è: carriera e curiosità sul giovane cantante

La sua determinazione le ha impedito di arrendersi: ha provato ad entrare ad Amici per ben due volte, nel 2008 e nel 2011 ma entrambe le volte non è passata alle audizioni ed è stata scartata. Non si è persa d’animo, però, e ha continuato a provarci. Lo stesso anno, nel 2011, ha tentato la strada di X Factor ma nemmeno questa volta le è andata bene.

Leggi anche–> X Factor, Sofia Tornambene lancia il singolo “Solo”. Aveva vinto l’edizione 2019

Chiara ci ha provato e riprovata senza perdere la determinazione, sempre avendo a fuoco il suo sogno. E infatti, nel 2012 ha finalmente passato le selezioni di X Factor ed è entrata nel programma, convincendo i giudici con la sua voce incredibile e la sua personalità eccentrica e umile. Non a caso, è stata la vincitrice dell’edizione e da quel momento il successo è totale.