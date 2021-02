Champions League, dove vederla in tv: dal 2021 Sky o Amazon

Diritti televisivi della Champions League e delle altre coppe europee, dove vederla in tv: dal 2021 Sky o Amazon.

Grandissime novità in arrivo per gli amanti dello sport e in particolar modo del calcio da vedere in televisione: in queste ore, infatti, Sky ha ufficializzato l’acquisizione dei diritti tv per il triennio 2021-2024 di Champions ed Europa League. All’emittente andrà anche la nuova Europa Conference League. Il tutto in esclusiva.

Leggi anche –> Amazon Luna: arriva il servizio di cloud gaming su Android

Per la piattaforma satellitare, il pacchetto comprende nello specifico 121 delle 137 partite della Champions League. Le rimanenti 16 di queste partite della competizione europea più importante non andranno a Sky, ma saranno visibili su Amazon Prime Video. A Sky infine anche tutte le 282 partite dell’Europa League.

Leggi anche –> Amazon, la Champions League in diretta su Prime Video: i dettagli

Se vuoi seguire tutte le notizie scelte dalla nostra redazione in tempo reale CLICCA QUI

Champions League, non solo Sky: arriva anche Amazon sul mercato dei diritti tv

Si tratta di un totale di 403 gare, comprensive delle tre finali, che saranno visibili su Sky e anche in streaming su NOW TV e attraverso il servizio Sky Go. Marzio Perrelli, Executive Vice President Sport di Sky, confermando la notizia ha manifestato piena soddisfazione per il risultato raggiunto. Sky, con la piattaforma Sky Go e Now Tv, restano in possesso dei diritti completi fino a fine stagione.

E infatti, il prossimo 16 febbraio si ricomincia con gli ottavi di finale di Champions League che vedranno in campo ben tre italiane: Juventus, Lazio e Atalanta. Cresce anche Amazon Prime Video: la piattaforma del colosso fondato da Jeff Bezos, infatti, dopo aver acquistato 60 partite per il triennio 2019-2022 della Premier League, piazza un altro colpo, con l’arrivo dei diritti televisivi della Champions, seppur limitati a 16 partite.