Atalanta – Torino Serie A TIM: streaming, formazioni, precedenti

Il match tra Atalanta e Torino è l’anticipo del sabato pomeriggio della Serie A TIM: streaming in diretta e in tv, dove vederla.

Dopo la convincente vittoria di ieri sera contro la Fiorentina da parte dell’Inter – ora capolista momentanea in solitaria – torna nel primo pomeriggio di oggi la Serie A. Sono oggi ben quattro gli anticipi, due dei quali si giocano alle 15, ovvero la sfida tra Atalanta e Torino e quella tra Sassuolo e Spezia.

A Bergamo si affrontano due squadre con una grande tradizione: da una parte l’Atalanta che con 36 punti messi in cantiere punta anche quest’anno a raggiungere e confermare la zona Europa, dall’altra il Torino, che di punti ne ha 15 e che lotta nella zona calda della classifica.

Precedenti di Atalanta – Torino e dove vedere in tv e streaming

La partita di questo pomeriggio allo Stadio Atleti Azzurri d’Italia – Gewiss Stadium di Bergamo tra i padroni di casa dell’Atalanta e il Torino è un’esclusiva Sky e sarà visibile solo su questa piattaforma, per gli abbonati, in diretta su Sky Sport sui canali Sky Sport Serie A (202 e 249 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (251 del satellite). Inoltre – per chi non fosse a casa – sarà disponibile anche in streaming sulla piattaforma Sky Go e su Now TV, entrambi servizi in abbonamento.

Bilancio davvero equilibrato tra queste due squadre: su 68 partite, tra Serie A, B, Coppa Italia e amichevoli giocate in casa bergamasca, è il Torino ad averne vinte leggermente di più. I granata infatti conducono questa statistica con 24 vittorie contro le 22 dell’Atalanta, mentre altrettanti sono i pareggi. Nelle ultime 10 partite, invece, ci sono quattro vittorie per parte con due pareggi.

Atalanta e Torino, le due squadre in campo: le formazioni

Gasperini e Nicola hanno completato le loro scelte in vista della partita di questo pomeriggio. Queste le formazioni:

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Romero, Palomino; Ruggeri, de Roon, Pessina, Gosens; Malinovskyi; Ilicic, Muriel.