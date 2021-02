Conosciamo meglio la modella venezuelana Ainette Stephens: tutte le curiosità sulla carriera e vita privata

Ainett Stephens nasce a Ciudad Guayana il 28 gennaio 1982. Diventa già popolare in patria nel 2000 arrivando ad essere una delle dieci semifinaliste del concorso di bellezza Miss Venezuela. Nel 2004 sbarca in Italia iscrivendosi anche al Corso di Laurea in Scienze della comunicazione dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, pur continuando a fare la modella. Così in quegli anni diventa celebre anche in Italia conducendo tre edizioni, dal 2005 al 2007, di Real TV in onda su Italia 1. A poco a poco, è popolare grazie alla “Gatta Nera” durante il Mercante in fiera, condotto da Pino Insegno su Italia1. Con Daniele Bossari ha condotto Azzardo, il quiz televisivo di Italia1 e poi ha presentato su Rai3 insieme a Stefano Nones Orfei, il varietà Circo Massimo Show.

Ainette Stephens, le curiosità della modella

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Nel 2007 e nel 2010 ha partecipato a Ciao Darwin, mentre dal 2007 al 2014 ha condotto sulle reti Rai il Festival internazionale del Circo di Monte Carlo e del Festival Internazionale del Circo di Domani, eventi estivi dedicati al circo. Nel 2010 è stata anche l’ospite speciale della finale del Grande Fratello 10 e poi, insieme a Juliana Moreira e Nicola Savino, ha preso parte al programma Matricole & Meteore. In quegli anni ha partecipato al Chiambretti Night, condotto in seconda serata da Piero Chiambretti. La stessa modella si è dedicata anche al mondo del cinema come attrice in Amici miei – Come tutto ebbe inizio, film diretto da Neri Parenti. Nel 2015 ha sposato Nicola Radici dopo ben nove anni di fidanzamento: la coppia ha avuto un figlio nel 2015 di nome Christopher, primogenito.