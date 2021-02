Ainett Stephens, chi è il marito Nicola Radici: età, lavoro, vita e carriera

Ainett Stephens è la bellissima Gatta Nera del Mercante in fiera. Chi è l’uomo che le ha rubato il cuore? Tutto quello che sappiamo su Nicola Radici, suo marito.

Come dimenticare Ainett Stephens la bellissima Gatta Nera, ospite fisso degli appuntamenti con Mercante in fiera? La modella dalla bellezza mozzafiato si era poi ritirata dal mondo dello spettacolo per dedicarsi alla sua famiglia, la cosa più importante della sua vita al momento. Ma che cosa sappiamo della persona che ha rubato il cuore della Gatta Nera, Nicola Radici?

Nicola Radici, chi è il marito di Ainett Stephens

La gatta nera Ainett Stephens è molto riservata e raramente parla della sua vita privata e intima, tuttavia è noto che sia sposata ormai da tanti anni con un italiano, Nicola Radici, che ha circa dieci anni più di lei. Radici nella vita è un imprenditore e dirigente del Forlì Calcio, oltre che un padre di famiglia molto attento e premuroso.

Leggi anche–> Ainett Stephens, il dramma della “gatta nera” a Verissimo

Nicola ha avuto già un figlio da una precedente relazione e da quella con Ainett è poi nato Cristopher, che oggi ha 6 anni. Come si vede dal suo profilo instagram, Radici mette molta passione in quello che fa e ama la sua famiglia.

Leggi anche–> Ainette Stephens, chi è la modella venezuelana: età, foto, carriera, vita privata

La bellissima Ainett Stephens sarà ospite questa pomeriggio a Verissimo e a Silvia Toffanin racconterà di sè, della decisione che l’ha spinta a lasciare il mondo dello spettacolo e del dramma che ha vissuto. La mamma e la sorella della Gatta Nera, infatti, sono sparite nel nulla anni fa e lei non ha mai saputo più niente su di loro dal 2004. “Erano partite per andare in Trinidad, dovevano rientrare in Italia a Natale, ma sono sparite nel nulla. Credo molto in Dio e sono quasi certa che le rincontrerò. Non penso sia un addio definitivo.” – aveva dichiarato Ainett.