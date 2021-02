Stefano De Martino, grave lutto: “Era la sua più grande fan”

Una delle persone più importanti nella vita di Stefano De Martino è venuta improvvisamente a mancare: ecco il triste annuncio.

Nonna Elisa non c’è più. Una delle persone più importanti nella vita di Stefano De Martino è venuta improvvisamente a mancare. L’anziana era la più grande fan e sostenitrice di suo nipote, che l’aveva resa famosa facendola comparire in molti dei suoi video. Se ne è andata a 85 anni: non pochi, ma se non fosse caduta in casa probabilmente avrebbe vissuto ancora a lungo, visto che era in buone condizioni di salute. Ogni tentativo di soccorrerla, invece, è stato purtroppo inutile.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

L’ultimo saluto alla nonna di Stefano De Martino

Tra Stefano De Martino e sua nonna Elisa c’era un legame fortissimo, che andava ben al di là della parentela e del vincolo di sangue. L’anziana era una persona molto dolce e comprensiva, ma anche estrosa e divertente: sapeva prendere suo nipote per il verso giusto, ne ammirava le doti e riponeva grande fiducia in lui. Che ore sta soffrendo enormemente per questo improvviso dolorosissimo distacco.

Leggi anche –> Stefano De Martino, chi è la mamma Mariarosaria Scassillo: il loro rapporto

I selfie di Stefano De Martino con nonna Elisa, e i loro tanti teneri video insieme, avevano commosso fin dal primo momento tutti i fan del ballerino ex marito di Belen Rodriguez. È a quelle sfiziosissime clip che si doveva la grande notorietà dell’anziana e simpatica signora. Come accennato, la poveretta è caduta in casa e non si è potuto fare nulla per salvarla. I funerali – con tutte le limitazioni imposte dall’emergenza Covid – si terranno nella giornata di domani nella chiesa dello Spirito Santo a Torre Annunziata.

Leggi anche –> Stefano De Martino, la frase enigmatica su Instagram: “Guardami negli occhi”