Ormai è guerra tra Stefano Bettarini e GF Vip: sfida a colpi di diffide e querele dopo lo squalifica dell’ex calciatore dalla casa.

L’esclusione dal GF Vip da parte di Stefano Bettarini, squalificato dopo poche ore nella casa, ha fatto molto arrabbiare l’ex calciatore ed ex marito di Simona Ventura. L’ex difensore viola già alcune settimane fa aveva spiegato a chiare lettere al portale Isa e Chia: “Sono in causa con il Grande Fratello”.

“Come vedete non sono stato e non sarò più chiamato nei programmi”, aveva aggiunto ricordando ancora che “le verità sono scomode se escono quando ci sono giochi di potere”. Insomma, i nervi sono tesi sin dalla sua eliminazione e l’ex calciatore non sembra intenzionato a indietreggiare rispetto alle sue posizioni.

Cosa sta accadendo tra Bettarini e il GF Vip

Ma se da una parte sembra partita una querela e l’ex calciatore sarebbe stato per questo allontanato dai canali Mediaset, anche per una semplice ospitata, la stessa tv del Biscione non è rimasta ferma a guardare. Secondo quanto spiegato da Dagospia, infatti, il contrattacco si sarebbe configurato nei giorni scorsi sono forma di diffida. Insomma, Stefano Bettarini è stato invitato a non “parlare male” di Mediaset.

Secondo Dagospia, peraltro, non è finita qui e infatti sembra che anche Alfonso Signorini, direttore di ‘Chi’ e conduttore del serale del Grande Fratello Vip, non resterà con le mani in mano. Lui, insieme a due altri “personaggi di seconda fila”, sarebbe pronto a sporgere querela contro Bettarini, reo a loro avviso di aver rilasciato dichiarazioni lesive. Chi sono coloro che intenderebbero querelare l’ex calciatore? Alcuni portali parlano dell’ex gieffino Salvo Veneziano e dell’influencer Elisa De Panicis, ma non si hanno conferme a tal proposito.