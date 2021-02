Conosciamo meglio la storia di Romano Mussolini: ecco chi è il calciatore promosso nella Primavera della Lazio

Nelle ultime ore sui social è diventato virale il nome di Romano Mussolini Floriani. Attualmente il classe 2003 è il terzino della Primavera della Lazio, il figlio di Alessandra Mussolini e dell’imprenditore romano Mauro Floriani. Nelle ultime settimane c’è stato così il salto in Primavera dopo aver svolto il settore giovanile in maglia biancoceleste. La stessa Alessandra Mussolini ha svelato ai microfoni di Adnkronos: “Io ne sto fuori, sulla sua vita e sulle sue cose non vuole alcuna intromissione. Non c’è nulla da commentare, è un tema da cui preferisco stare fuori. Sulla sua vita e sulle sue cose, mio figlio non vuole alcun tipo di intromissione”.

Romano Mussolini, conosciamolo meglio

Così sull’argomento ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni de La Gazzetta dello Sport anche il responsabile del settore giovanile della Lazio, Mauro Bianchessi, che è stato protagonista per aver scoperto talenti del calibro di Donnarumma e Locatelli: “Si è guadagnato tutto questo con l’Under 17 e poi con l’Under 18. Al momento non è ancora pronto ma ha ancora margini di crescita e può uscire un giocatore vero. Per me il cognome non influisce, in campo va chi merita. È molto bravo a scuola, dimostra grande intelligenza. Bisogna seguirlo, perché diventerà un calciatore. Non so dove, ma in A, in B o in C. Non ho mai parlato con i genitori, non si sono interessati. In campo va chi merita, non importa altro”. Infine, anche il giovane calciatore ha parlato al Messaggero: “Alla Lazio vengo giudicato solo per come gioco, non per il mio cognome. Spero di esordire presto in Primavera”.