Oroscopo del giorno, sabato 6 Febbraio: tutti i segni dello Zodiaco

Il weekend è finalmente arrivato. Ecco a voi le previsioni dell’oroscopo per la giornata di sabato 6 Febbraio 2021.

Il mese di Febbraio è oramai cominciato, e siamo tutti curiosi di scoprire cosa avrà in serbo per noi la giornata di oggi. Che cosa ci riserveranno il cielo e le stelle? Quali segni saranno baciati dalla fortuna e quali no? Nuovi amori e fortuiti incontri sono all’orizzonte? Scopriamo insieme le previsioni dell’oroscopo per ogni segno zodiacale di sabato 6 Febbraio 2021.

Leggi anche->Cielo del mese di febbraio 2021: cosa guardare tra stelle e pianeti

Sabato 6 Febbraio 2021: previsioni dell’oroscopo per ogni segno

Ariete. Qualche turbolenza è in arrivo durante la giornata di oggi. Molto probabilmente avete bisogno di recuperare terreno e di ricaricare le batterie dopo una settimana intensa. Cercate di non strafare e di rimandare le questioni più lunghe a domani.

Toro. La giornata sarà per voi decisamente positiva, dunque non lasciatevi spegnere da nessuno. Sono in arrivo importanti novità per quel che riguarda il lavoro. In amore invece potrete finalmente muovere qualche passo in avanti, forza e coraggio!

Gemelli.La Luna in opposizione si trascinerà dietro un po’ di agitazione e qualche turbolenza. Cercate di rimanere neutri di fronte agli imprevisti e di non cedere al nervosismo. Non temete, se saprete mantenere la calma andrà tutto per il meglio.

Cancro. L’amore sarà ancora il protagonista della giornata. Lasciatevi dunque andare al romanticismo e alla passione, senza porvi alcun limite. Per quel che riguarda il lavoro, è arrivato il momento di concedersi una meritata pausa, godetevela al massimo!

Leggi anche->Oroscopo della settimana dall’1 al 7 Febbraio: tutti i segni dello Zodiaco

Leone. È arrivato per voi il momento di prendere una decisione definitiva, accantonando una volta per tutte le tensioni e l’indecisione. Ancora qualche dissapore in amore vi renderà le cose complicate, ma non temete, presto giungerete ad una soluzione concreta.

Vergine. La giornata non sarà proprio idilliaca per quel che riguarda l’amore e i sentimenti. Sarebbe meglio procedere con cautela ed evitare di muovere i primi passi. Via libera invece sul lavoro, anche se la stanchezza sta cominciando a farsi sentire.

Bilancia. Le prossime ore saranno per voi fonte di ispirazione. Il recente periodo di cambiamento vi ha portato a rivalutare molti lati della vostra vita e a rivoluzionarli completamente. Presto potrete godere dell’armonia e della serenità che stavate cercando.

Scorpione. Avrete ancora qualche problema con il passato durante la giornata di oggi, ma finalmente inizierete a muovere i primi passi avanti. del buon cibo e qualche amico fidato vi aiuteranno sicuramente a recuperare un po’ del buonumore perso.

Leggi anche->Simon and the Stars, chi è il noto astrologo: carriera ed altre curiosità

Sagittario. Luna, Giove e Venere saranno tutti dalla vostra parte durante la giornata di oggi, dunque cercate di approfittarne! Il consiglio migliore è quella di riporre il massimo della fiducia in voi stessi e nel vostro istinto, non fallirete.

Capricorno. È importante cercare di essere il più produttivi possibile durante la giornata di oggi. Attenzione a non trascurare troppo i vostri cari. Passare un po’ più di tempo con la propria famiglia potrebbe rivelarsi la scelta migliore.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Aquario. Il vostro cielo sarà decisamente sereno durante la giornata di oggi, e voi potrete finalmente crogiolarvi in un po’ di serenità. Allontanate i cattivi pensieri e godetevi la meritata pace, vi farà bene un po’ di riposo, specie se a contatto con la Natura.

Pesci. Durante la giornata di oggi fareste bene a tenere gli occhi aperti e a non lasciarvi scivolare dalle mani nessuna buona opportunità. Accantonate la timidezza e proseguite senza più dubbi, non ve ne pentirete.

Si ricorda ai lettori che la rubrica dell’oroscopo non ha alcuna valenza scientifica. Il fine unico degli articoli è quello di dilettare i curiosi.