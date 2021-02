La Caserma, George Ciupilan e Linda Mauri cedono alla passione

La Caserma è il nuovo reality lanciato da Rai 2. Ciupilan e la Mauri hanno fatto sognare i fan. Ecco cosa è successo.

Il reality targato Rai ha catapultato i giovani in una caserma. Qui dovranno vivere come i militari di inizio ‘900.

Sono stati mandati in onda solo due episodi ma sembra che il programma abbia preso una piega un po’ diversa. Più che un’esperienza militaresca, alcuni concorrenti sono più interessati a questioni di cuore. Infatti, sono già nate due coppie.

La Caserma, il bacio segreto tra George Ciupilan e Linda Mauri

I primi ad aver ceduto alla passione sono stati William LaPresa ed Elena Santoro, ma non sono gli unici ad esserci lasciati andare a momenti romantici. L’altro chiacchieratissimo flirt vede come protagonisti George Ciupilan e Linda Mauri.

I due si sono avvicinati molto, ma tra loro ci sono ben quattro anni di differenza. Lui ha solo 18 anni, mentre lei ne ha 22. Nonostante questo piccolo ostacolo, George è parso subito molto interessato alla ragazza che invece era molto più titubante.

“Io e Linda stiamo flirtando. Dopo la seconda birra mi sono lasciato un po’ andare…mi sono un po’ mosso diciamo”, ecco cos’ha detto Ciupilan. A rincarare la dose ci pensa anche Linda che alle telecamere del programma ha detto: “Mi ha detto che era interessato a me. Mi frena che è più piccolo di me, ma come modi di fare è molto simile a me“.

I telespettatori si chiedono se tra loro sboccerà l’amore, ma una cosa è certa: tra loro è già successo qualcosa. “Visto che dovevam parlare, siamo andati in bagno, così non poteva arrivare nessuno…A una certa mi ha preso e mi ha baciato“, questo il racconto di Linda che viene poi confermato anche da George. I sogni dei fan potrebbero essere infranti dato che il ragazzo su Instagram si è definito single.