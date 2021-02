By

Ultime notizie dal reality show Grande Fratello Vip, Dayane Mello esce dalla casa: cosa sta accadendo, le ragioni del momentaneo abbandono.

Nuova uscita momentanea dalla casa del Grande Fratello Vip per Dayane Mello, a pochi giorni dalla morte del suo fratello minore, Lucas. Il decesso del giovane ha profondamente turbato – come era naturale che fosse – non solo sua sorella, ma anche gli altri inquilini e si era parlato addirittura dell’ipotesi di una fine anticipata del reality show.

La modella brasiliana, a cui è stata comunicata la notizia quasi immediatamente, dopo essere uscita dalla Casa con un permesso speciale ha comunque deciso di restare in gara. Tra le altre cose, ha rivelato di non poter fare nulla, anche perché era impossibilitata a tornare in Brasile, a causa delle norme anti Covid-19.

Dayane Mello esce momentaneamente dalla casa del Grande Fratello Vip

Nel pomeriggio di oggi, il Grande Fratello Vip ha comunicato che Dayane Mello – per ragioni personali – avrebbe lasciato nuovamente la casa più famosa e spiata d’Italia. Moltissimi telespettatori e fan della trasmissione si sono così chiesti cosa ci fosse dietro questa nuova uscita della modella brasiliana. Si era anche parlato di un possibile abbandono della bella concorrente del reality.

Nessuna conferma ufficiale è giunta rispetto al nuovo momentaneo abbandono del reality da parte della modella brasiliana, ma a quanto pare avrebbe avuto bisogno di un momento di conforto spirituale. Dayane Mello, stando a quanto si è appreso, sarebbe infatti uscita per qualche tempo dalla casa del Grande Fratello Vip e avrebbe incontrato un prete, che le avrebbe appunto dato conforto in questo momento per lei davvero terribile.