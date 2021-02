Grande Fratello Vip, anticipazioni e colpi di scena: le novità del 5 febbraio

Questa sera andrà in onda un nuovo appuntamento con il Grande Fratello Vip: anticipazioni e colpi di scena del 5 febbraio.

L’appuntamento con il Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini si rinnova questa sera per il consueto secondo incontro settimanale. Tra gli argomenti che verranno affrontati questa sera sarà inevitabile il riferimento al lutto improvviso subito da Dayane Mello. La modella brasiliana è la favorita assoluta per la vittoria del reality ed è stata inserita come prima finalista già da tempo. La sua permanenza nella casa, però, è stata messa a dura prova dalla notizia della morte del fratello Lucas.

Il ragazzo è morto a 27 anni in seguito ad un terribile incidente stradale e quando le è stato comunicato Dayane è uscita immediatamente dalla casa. La modella voleva volare in Brasile ma le è stato detto che i voli erano bloccati fino al 15 febbraio e che in ogni caso, anche se avesse ottenuto una deroga per il lutto, avrebbe dovuto passare un periodo di quarantena da sola in un container una volta giunta in patria. L’impossibilità di assistere ai funerali e la prospettiva di passare giorni da sola in quarantena hanno convinto Dayane a rimanere nella casa, circondata dall’affetto dei nuovi amici.

Grande Fratello Vip, anticipazioni e colpi di scena: il programma termina in anticipo?

Nel corso della serata si parlerà anche della relazione sempre più stretta tra Giulia Salemi e Pierpaolo Petrelli. Tra i due ragazzi la complicità cresce di giorno in giorno e la loro storia d’amore potrebbe seguire il percorso di quella vissuta la scorso anno da Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro. Si parlerà inoltre del rapporto tra Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò. I due si sono nominati settimana scorsa, ma la bella Adua è decisa a ricucire il rapporto: nei giorni scorsi gli ha scritto una lettera in cui manifestava la propria stima.

Per quanto riguarda le eliminazioni, il pubblico dovrà scegliere tra Samantha De Grenet e Maria Teresa Ruta. I favori del pronostico sono tutti per la madre di Guenda Goria, finita spesso in nomination e sempre salvata dal televoto, ma sarà così anche questa sera? Proprio la De Grenet nelle scorse ore si è resa protagonista di un possibile colpo di scena. Dopo il lutto di Dayane ha infatti proposto chiedere la chiusura anticipata del programma: “Lunedì facciamo una bella finale e poi usciamo tutti. Chi c’è, c’è… chiediamo lunedì la finale, poi usciamo tutti”.

Possibile dunque che i concorrenti, molti dei quali già scontenti dell’ennesimo prolungamento, chiedano a Signorini di anticipare la fine del GF Vip. Se il fronte sarà compatto per il conduttore potrebbe non esserci altra soluzione, diverso invece il discorso qualora solo alcuni di loro volessero la conclusione della trasmissione. Questa sera scopriremo dunque se il reality finirà lunedì 8 o se come da programma andrà avanti per tutto il mese.