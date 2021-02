Fiorentina – Inter Serie A TIM: streaming, formazioni, precedenti

Il match tra Fiorentina e Inter è l’anticipo del venerdì sera della Serie A TIM: streaming in diretta e in tv, dove vederla.

Riparte il campionato di calcio della Serie A TIM con la sfida valida per la seconda giornata di ritorno tra Fiorentina e Inter, che giocano stasera all’Artemio Franchi. Dopo l’incredibile gara di andata, le due squadre si confrontano di nuovo, con l’obiettivo per entrambe che sono i tre punti.

La squadra di casa vuole i tre punti per tenersi a debita distanza dalla zona calda della classifica, mentre per gli ospiti i tre punti significherebbero la vetta provvisoria della graduatoria, in attesa di capire cosa farà la capolista Milan e soprattutto di una serie di impegni importanti contro Juventus in Coppa Italia, Lazio e infine i rossoneri.

Precedenti di Fiorentina – Inter e dove vedere in tv e streaming

La partita di questa sera allo Stadio Artemio Franchi di Firenze tra i padroni di casa della Fiorentina e l’Inter è un’esclusiva Sky e sarà visibile solo su questa piattaforma, per gli abbonati, in diretta su Sky Sport sui canali Sky Sport Serie A (202 e 249 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (251 del satellite). Inoltre – per chi non fosse a casa – sarà disponibile anche in streaming sulla piattaforma Sky Go e su Now TV, entrambi servizi in abbonamento.

Sarà la sfida numero 166 in Serie A tra Inter e Fiorentina, con i nerazzurri che in questo scontro diretto sono imbattuti da sette sfide, avendone vinte tre e pareggiate quattro. Il bilancio complessivo dice 67 vittorie nerazzurre, 54 pareggi e 44 successi viola. L’ultima vittoria viola un incredibile cinque a quattro al Franchi dell’aprile 2017. L’Inter non batte la Fiorentina in trasferta dal 2014.

Fiorentina e Inter, le due squadre in campo: le formazioni

Prandelli e Conte stanno completando le loro scelte in vista della partita di questa sera. Ecco le possibili formazioni: