GF Vip, Dayane Mello e il messaggio del fratello poco prima di morire

La tragica morte del fratello di Dayane Mello ha sconvolti tutti. Poco prima del decesso, però, Lucas aveva scritto alla sorella, chiusa nella Casa del GF.

Una storia davvero tragica si è consumata intorno alle mura della Casa del Grande Fratello VIP 2021. La notizia ha ormai fatto il giro del web e della stampa ed è ancora sulla bocca di tutti: il fratello della modella Dayane Mello, concorrente del GF molto apprezzata e candidata alla vittoria, è morto per un incidente stradale in Brasile. Lucas, questo il suo nome, aveva appena 27 anni e la sua morte ha sconvolto davvero tutti, compresi i vipponi compagni di avventure della Mello, che dopo essere uscita dalla Casa con un permesso speciale ha comunque deciso di restare in gara. Ma cosa aveva scritto Lucas alla sorella poco prima di perdere la vita?

Dayane Mello, il messaggio di Lucas prima di morire

La notizia del decesso è stata data dall’altra fratello della modella, che è poi uscita dalla Casa con un permesso, per poi rientrare e decidere di andare avanti nel suo percorso nel reality. Un percorso che l’ha portata ad essere tra i concorrenti favoriti per la vittoria. Ma un altro particolare si è aggiunto alla tragica storia: un messaggio lasciato da Lucas per sua sorella, poco prima di morire in quel maledetto incidente.

L’account instagram di Lucas è stato eliminato subito dopo il decesso, ma qualcuno ha fatto in tempo a notare due stories, postate da lui poche ore prima di morire. Una storia era il repost di una foto dell’altro fratello, Juliano, in cui sono ritratti i tre fratelli insieme, felici, sulla neve. Lucas aveva aggiunto un messaggio per la sorella: “Mi manchi“. La seconda storia era un countdown per il compleanno di Dayane, il 27 febbraio.

Le stories dimostrano l’amore e l’affetto che c’era tra i tre fratelli, soprattutto tra Dayane e Lucas, un ragazzo giovane con la passione per lo sport, come si evince anche dall’immagine del suo profilo instagram che lo ritraeva accanto ad un trofeo, in abbigliamento forse calcistico.