Si dice che spesso sono le persone più insospettabili a nascondere meglio un dolore profondo. Costantino Della Gherardesca oggi è conosciuto come un grande nel mondo dei conduttori televisivi italiani: l’uomo, conosciuto per la sua simpatia e autoironia, è nato a Roma ma si è laureato in filosofia nel Regno Unito.

Il suo primo lavoro in televisione gli capita “quasi per caso” (come dice lui) quando inizia a lavorare per il programma “Chiambretti c’è”. Dopo aver partecipato nel 2020 a “Ballando con le stelle” (arrivando al quarto posto) Costantino ha preso il ruolo di giudice nel programma “Il cantante mascherato”.

Un passato che lo ha segnato profondamente

Sono stati in tanti, nel corso degli anni, a notare il cambio di peso di Costantino Della Gherardesca: l’uomo ha perso quasi 25kg molto velocemente, attirando l’attenzione e la curiosità del pubblico italiano. In un’intervista a Vanity Fair, però, l’uomo ha spiazzato tutti spiegando prima di tutto come è ingrassato: sarebbe stata la colpa della sua dipendenza da droghe e psicofarmaci.

“Scappavo a Parigi da amici e lì ne facevamo di cotte e di crude: droga, acidi. E ho continuato anche quando, due anni dopo, mi hanno trasferito in un altro collegio, molto di sinistra. Ci si droga per anestetizzarsi. Sono stato ricoverato ovunque: ospedali psichiatrici, comunità, centri di recupero. Per disturbi psichiatrici e per droga” ha raccontato l’uomo. “Il punto più basso è stato il ricovero in una comunità psichiatrica dove ero finito per questioni anche di droga. Ero ancora un ragazzino e mi somministravano neurolettici molto forti. È per quello che sono diventato grasso”.

Una volta che si è rimesso in piedi, Costantino ha deciso di cambiare la sua vita lasciandosi alle spalle i brutti ricordi di quegli anni (iniziando con una dieta di cui va estremamente fiero).