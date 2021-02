Amici 20, eliminazione choc nella puntata di domani: tutte le anticipazioni

Nella puntata di domani 6 febbraio di “Amici”, tanti colpi di scena ed eliminazioni inaspettate. Ecco tutte le anticipazioni sull’appuntamento con il talent show.

Un appuntamento esplosivo quello di domani 6 febbraio con il talent show più famoso di Mediaset “Amici 20“. Nella puntata di domani, in onda su Canale 5, qualche conferma ma anche tante sorprese e colpi di scena inaspettati, nel bene e nel male. Le sfide erano molte e naturalmente non tutte hanno avuto un buon esito e i fan di qualcuno potrebbero restarci davvero male. Dai voti agli eliminati, ecco tutte le anticipazioni sulla puntata di domani di Amici di Maria De Filippi.

Amici 20, chi verrà eliminato domani 6 febbraio?

Come ha riportato Amici News, durante la registrazione di oggi Evandro è stato eliminato e nella puntata di domani, i suoi numerosissimi fan dovranno purtroppo dirgli addio. Il cantante era stato abbandonato da Rudy Zerbi, dopo che lo aveva scelto inizialmente e preso da Anna Pettinelli che aveva deciso di seguirlo. Buone notizie invece per i fan di Esa che ha vinto la sfida e ottenuto il banco, proprio come Tommaso che l’ha riconquistato, dopo il provvedimento disciplinare ad alcuni ballerini.

Leggi anche–> Amici, la concorrente Arianna Gianfelici contro Rudy Zerbi: “È un incubo”

Per quanto riguarda Leonardo, Zerbi ha ritenuto opportuno sospendere la sua maglia, perché il cantante canta canzoni che non fanno parte del suo repertorio e non sono adatte a lui. La decisione è avvenuta in seguito ad un’esibizione di Leonardo, che ha cantanto una cover che non ha affatto convinto i giudici. Ancora polemiche tra Rudy e Raffaele, che si è esibito scrivendo alcune barre su una cover. Arisa e Anna Pettinelli hanno apprezzato e approvato, al contrario di Zerbi, che continua a non voler appoggiare il cantante.

Leggi anche–> Amici, Arisa choc: ecco cosa ha chiesto a Maria De Filippi

Nella puntata di Amici di sabato 6 febbario, inoltre, oltre a vedere i The Kolors, ospiti del programma, Rosa e Alessandro non hanno potuto nuovamente esibirsi nel passo a due della Celentano, per un infortunio di lei al ginocchio.