Voli low cost, Wizz Air apre una nuova base e nuove rotte in Europa. Tutto quello che bisogna sapere.

Nonostante le difficoltà del trasporto aereo in questo difficile momento di pandemia, con le restrizioni ai viaggi e moltissimi aerei a terra, alcune compagnie aeree low cost continuano ad investire, aprendo nuove basi e nuove rotte.

È il caso di Wizz Air, la compagnia ungherese che negli ultimi anni è cresciuta moltissimo nel mercato europeo con un importante aumento di rotte e di basi, anche in Italia. Ora,Wizz Air ha annunciato l’apertura di una nuova base in una città importante per il trasporto aereo in Europa e finora rimasta trascurata dalle grandi rotte. Si tratta di Sarajevo, capitale della Bosnia Erzegovina. Qui Wizz Air aprirà la sua ennesima base e inaugurerà 9 rotte con il resto d’Europa. Ecco tutto quello che bisogna sapere.

Voli low cost, Wizz Air apre una nuova base a Sarajevo e nuove rotte

La compagnia aerea low cost Wizz Air ha appena annunciato l’apertura di una nuova base in Europa. Si tratta della sua 41^ base e sarà a Sarajevo, capitale della Bosnia Erzegovina. L’apertura è in programma per il 1° maggio 2021, con l’arrivo di un aeromobile Airbus A320 che stazionerà nell’aeroporto della città.

Insieme alla nuova base. Wizz Air aprirà anche nuove rotte da Sarajevo verso sette Paesi europei, sempre a partire dall’inizio di maggio. I nuovi voli saranno diretti verso gli aeroporti di Bruxelles Charleroi, Copenaghen, Dortmund, Eindhoven, Göteborg, Londra Luton, Memmingen, Basilea Mulhouse-Friburgo (Euroairport), Parigi Beauvais.

La capitale della Bosnia sarà dunque collegata con le capitali o le principali città di: Belgio, Danimarca, Germania, Paesi Bassi, Svezia, Regno Unito, Svizzera e Francia. Manca l’Italia, che pure ha con la Bosnia e gli altri Paesi della ex Jugoslavia legami importanti. L’auspicio è che Wizz Air introduca per il futuro anche una rotta diretta tra Italia e Bosnia.

Con l’apertura delle nuove tratte che collegheranno Sarajevo ad altre importanti città europee, Wizz Air metterà a disposizione dei viaggiatori più di 250.000 posti sui suoi aeromobili. Posti che possono essere già prenotati sul sito web di Wizz Air, wizzair.com, o sulla mobile app della compagnia aerea. Il costo dei biglietti parte da 38,99 BAM/19,99 euro.

Wizz Air ha iniziato a operare in Bosnia Erzegovina dal maggio del 2013, con il primo volo da Tuzla a Malmö. Negli ultimi 8 anni, la compagnia aerea ha trasportato quasi 3 milioni di passeggeri da e verso il Paese. La compagnia è diventata leader di mercato nel trasporto aereo in Bosnia e punta ad aumentare le sue operazioni del 50%. Come scrive Travelnostop.

I progetti di futura espansione fanno ben sperare anche in un collegamento diretto con l’Italia.

