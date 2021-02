Uomini e Donne, anticipazioni puntata del 4 febbraio: Davide in lacrime

Uomini e Donne ritorna con il suo consueto appuntamento. Come sempre ci saranno colpi di scena e momenti molto emozionanti.

Lo show pomeridiano di Maria De Filippi rivela sempre molte sorprese. Sulla puntata di oggi oggi sono trapelate news scottanti in particolare su Davide Donadei.

Mancano davvero pochi episodi e presto il tronista dovrà fare la sua scelta. Nelle ultime registrazioni si è dichiarato a Chiara Rabbi e sarà proprio per quest’ultima che oggi verserà molte lacrime.

Uomini e Donne: tutto quello che c’è da sapere sulla puntata di oggi

La dichiarazione di Donadei verso la Rabbi era stata come un fulmine a ciel sereno per Beatrice Buonocore. Nella puntata di oggi verranno trasmesse le immagini dell’esterna del tronista. Davide era andato a trovare Chiara nel paese dove abita e la coppia ha continuato l’uscita facendo un giro in auto e poi una passeggiata.

Mentre si trovavano su una terrazza panoramica che è il posto in cui si sono visti la prima volta. La Rabbi dedicherà delle dolci parole al tronista. Una vera e propria dichiarazione al termine della quale la coppia farà volare un palloncino con una dedica.

Le parole della corteggiatrice faranno breccia nel cuore di Donadei che non riuscirà a trattenere le lacrime. In studio ci sarà ovviamente anche la Buonocore che sarà decisamente affranta alla vista di quelle immagini. La ragazza è quasi certa che non sarà lei la futura scelta di Donadei.

Il pubblico attende anche con trepidazione la scelta di Sophie Codegoni. La tronista non ha le idee chiare come Donadei e per lei il futuro sembra essere offuscato. Il suo rapporto con Giorgio pare arrivato a un punto di non ritorno. Tra i due si è incrinato qualcosa e non sembra esserci modo di riallacciare i rapporti. Con Matteo le cose vanno meglio e molti si chiedono se sarà lui la scelta. Alcune voci sostengono che presto la Codegoni potrebbe fare la sua scelta.