Volete scoprire i lati più reconditi della vostra personalità, partecipate a questo semplice test: quale luna preferite?

Il web è pieno di immagini che vi chiedono di individuare l’elemento che carpite in prima istanza da un’illusione ottica, o di immagini comparative che vi chiedono di scegliere tra una situazione e un’altra. La finalità di tutti questi test è quella di individuare o tracciare un aspetto della vostra personalità. Ovviamente si tratta di un test con finalità ludica o al massimo illustrativa e dunque non è possibile considerare i risultati come attendibili o validi per risolvere un problema che vi assilla e non comprendete.

Per chiunque sentisse il bisogno di comprendere ciò che non va in sé stesso, infatti, il consiglio è quello di richiedere un parere ad un professionista del settore e se sarà il caso intraprendere un percorso di terapia. Ma tornando ai test, per quello di oggi abbiamo scelto un’immagine comparativa. Come potete vedere ci sono quattro raffigurazioni differenti della luna che illumina il mare di notte. A cambiare è la posizione della luna oppure l’altezza de mare.

Test personalità: quale luna scegli?

Adesso, dunque, non vi resta che scegliere la luna che preferite e successivamente andare a controllare a quale profilo è associata l’immagine.

Immagine n°1

Se avete scelto questa immagine significa che siete delle persone che amano e sanno trasmettere la tranquillità. Come potete vedere il mare è molto calmo e proprio questo indica il vostro stato interiore. Siete dei compagni e degli amici leali, ma sebbene siate di natura fedeli al primo posto c’è l’amicizia.

Immagine n°2

Se avete scelto la seconda immagine significa che siete delle persone ambiziose e che non si accontentano delle mezza misure. Per voi è d’obbligo arrivare al miglior risultato possibile e questo vi rende dei vincenti. Siete molto affettuosi, onesti e generosi con le persone care.

Immagine n°3

Se avete scelto questa immagine significa che siete delle persone che amano le sfide. La vostra intelligenza vi porta a cercare sempre nuove risposte e nuove soluzioni. Nel lavoro preferite che non vi siano ingerenze esterne, ma se è il caso sapete come farvi amare ed apprezzare dai colleghi.

Immagine n°4

Se infine avete scelto questa immagine, significa che siete delle persone molto creative ed estroverse. Siete al contempo persone in grado di regalare allegria e vogliose di coltivare la propria serenità in pace. Il vostro desiderio più grande è quello di conoscere ed esplorare il mondo.