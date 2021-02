Terry Giacomello, chi è: età, carriera, vita privata dello chef

Terry Giacomello è un importante Chef stellato. Scopriamo insieme tutto quel che c’è da sapere sul suo conto.

Terry Giacomello è uno Chef stellato del ristorante l’Inkiostro di Parma. Ha una lunga esperienza alle spalle ed è famoso per la sua cucina innovativa, ma sempre in qualche modo ancorata alla tradizione. Conosciamolo più da vicino.

L’identikit di Terry Giacomello

Terry Giacomello è nato l’8 ottobre 1969, sotto il segno della Bilancia, a Pordenone, in Friuli Venezia Giulia, ma vive a Parma. Ha ereditato la passione per la cucina dalla mamma Wanda, cuoca presso una trattoria: a soli 13 anni già l’aiutava in cucina e imparava da lei i segreti della pasta all’uovo e i trucchi per pulire e marinare la selvaggina da piuma.

Terry Giacomello si è poi iscritto alla scuola alberghiera di Longarone, ponendo così le basi per il suo futuro professionale. La sua dedizione e il suo amore per la cucina l’hanno portato a viaggiare tantissimo, collaborando anche con Chef importanti, tra cui Ferran Adria. E’ anche un grande amante dell’arte – in particolare quella di Vincent Van Gogh – e delle belle macchine.

Per quanto riguarda la vita privata, non abbiamo moltissime informazioni sulla situazione sentimentale di Terry Giacomello. Sappiamo, però, che ha una compagna – di cui non si conosce l’identità – e dei figli con i quali cerca di trascorrere la maggior parte del suo (poco) tempo libero. Sui social, soprattutto su Instagram, lo chef posta tantissime foto che parlano del suo lavoro e quindi dei suoi piatti. La Parola d’ordine è “sperimentare”!

