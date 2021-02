Suicidio Nunzia De Girolamo, la terribile confessione dell’ex parlamentare

Nunzia De Girolamo si è lasciata andare in una lunga intervista. Scopriamo insieme che cosa ha raccontato la donna.

L’ex parlamentare Nunzia De Girolamo ha deciso di lasciarsi finalmente andare, raccontando un po’ sé stessa al settimanale Oggi. L’intervista è stata fatta prima del debutto della donna sul piccolo schermo, con la trasmissione Ciao Maschio, che andrà in onda su Rai Uno a partire dal giorno 13 Febbraio 2021. Leggiamo dunque insieme qualcosa in più sull’intervista della donna e sulle sue parole.

Uno degli argomenti principali toccati durante l’intervista è stato senza dubbio quello dell’odissea giudiziaria a cui la De Girolamo è andata incontro. La donna è stata qualche tempo fa protagonista di un processo, durato ben 7 anni, che le ha decisamente sconvolto la vita. L’ex ministra è stata accusata di esser parte di una sorta di direttorio, in grado di controllare e condizionare la Asl di Benevento per quel che riguarda nomine e appalti. La De Girolamo è stata in seguito assolta lo scorso Dicembre, ma l’accaduto ha lasciato in lei una cicatrice profonda.

“Oggi ha vinto la giustizia, io ho solo perso 7 anni di serenità. Mi sono dimessa da ministro pur non essendo indagata, per difendere la mia dignità. L’ho fatto sempre nel processo e non dal processo.” ha dichiarato la donna il giorno dell’assoluzione. Nunzia ha poi raccontato di essere riuscita ad andare avanti grazie all’amore della piccola Gea, la figlia di 9 anni avuta con Francesco Boccia. “Senza il suo amore gigante, avrei davvero potuto compiere una sciocchezza e buttarmi da una finestra. Anche per dare un segnale forte a questo Paese, a questi giudici che spesso decidono della vita altrui senza aver coscienza delle conseguenze”.

Nunzia De Girolamo: il debutto televisivo con Ciao Maschio

L’ex ministra Nunzia De Girolamo, durante l’intervista concessa al settimanale Oggi, ha parlato anche del suo nuovo programma televisivo, Ciao Maschio. La trasmissione rappresenta per la donna il debutto televisivo e sarà trasmessa su Rai Uno a partire dal 13 Febbraio 2021. Il programma vedrà i Maschi in difficoltà, messi completamente a nudo, senza alcuna maschera. Tutto il pubblico non sta dunque più nella pelle all’idea di assistere alla prima puntata del talk show.