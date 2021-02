Stefano De Martino, chi è la mamma Mariarosaria Scassillo: il loro rapporto

Stefano De Martino ha 4,3M di seguaci adoranti su Instagram, ma sicuramente nessuno lo ama come la sua fan numero 1, la mamma Mariarosaria Scassillo.

Stefano De Martino ormai è un volto molto noto della televisione italiana. Nato come ballerino (lanciato dal programma “Amici” di Maria De Filippi), l’uomo ha attirato ancora di più l’attenzione del pubblico su di sé quando ha iniziato una relazione con Belen Rodriguez. Tra alti e bassi, sempre sommersi dai gossip, i due hanno anche avuto un figlio (Santiago): dalla nascita del piccolo i due si sono lasciati e poi rimessi insieme più volte, rimanendo sempre e comunque in ottimi rapporti.

Una madre molto seguita sui social

Proprio quando nel 2012 iniziavano le prime chiacchiere di una possibile relazione tra Belen e Stefano, Mariarosaria Scassillo (la mamma di lui) era stata ospite di Mattino 5. In quell’occasione la donna aveva parlato della ex del figlio, Emma Marron, ma aveva anche protetto il figlio (che in quel periodo era stato accusato di fingere la relazione con Belen per ricevere più attenzioni).

Dopo il successo di Stefano, tutta la famiglia è finita sotto i riflettori. La sorella, Adelaide, è diventata famosa come influencer (con ormai 118K followers su Instagram). La madre Mariarosaria Scassillo sicuramente non punta a così tanti seguaci, ma rimane molto attiva e molto seguita sui social: i fan dei figli seguono la donna per rimanere aggiornati sui loro idoli, ma anche per vederne gli spaccati di vita familiare. Mariarosa pubblica spesso fotografie con i figli, con l’adorato nipotino Santiago e con il marito Enrico De Martino.

Nel 2019 Mariarosaria e suo marito avevano scritto una lettera al figlio che ha commosso i fan: “ci tenevamo a dirti che io e tuo padre ti saremo sempre vicini e ti sosterremo sempre. Sai quanto ti vogliamo bene e quanto siamo orgogliosi di te, sei un ragazzo speciale, sei sempre stato orgoglioso, onesto e perbene. Sai quanti sacrifici abbiamo fatto per aiutarti a realizzare i tuoi sogni, e oggi vederti così felice e sereno è una cosa che ci riempie il cuore di gioia”.