Stasera in tv – MasterChef, anticipazioni puntata del 4 febbraio

Appuntamento da non perdere questa sera, giovedì 4 febbraio 2021, con una nuova puntata di MasterChef Italia: ecco tutte le novità

Nuova puntata da non perdere oggi, giovedì 4 febbraio 2021, con MasterChef Italia in onda su Sky Uno e Now Tv in onda a partire dalle 21.15 con i giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli. Questa volta la Mystery Box sarà visibile con i concorrente che vedranno i dieci ingredienti, tra cui uno scorfano, dei ricci di mare, dei gamberi e altri pesci, crostacei e molluschi. La prima sfida sarà quella dell’universo con la particolarità di unire elementi del mondo acquatico con quelli dell’aria. Successivamente, per chi vincerà questa sfida, avrà dei vantaggi per l’Invention Test. Come ospite speciale ci sarà lo chef Terry Giacomello, molto conosciuto per l’internazionalità della sua formazione e dei suoi piatti. A Parma ha aperto un ristorante, l’Inkistro, dalla cucina molto innovativa con ingredienti davvero particolari.

Stasera in tv – MasterChef, le novità

In aggiunta i concorrenti saranno divise in due squadre per una prova in esterna sulle rive del lago d’Iseo. Si sfideranno con piatti tipici della zona, come i casonsei o la polenta con uccelletti o selvaggina. Infine, dovranno essere capaci per realizzare un pranzo di tre portate che soddisfi 20 pescatori. Appuntamento da non perdere per scoprire chi sarà o meno eliminato e chi continuerà la sua avventura a quest’edizione di Masterchef.