Stasera in tv – Che Dio ci aiuti 6: cast e anticipazioni di oggi, 4 febbraio

La fiction di Rai 1 in onda oggi, 4 febbraio, alle ore 21.25, con Elena Sofia Ricci nei panni di suor Angela, ci dà appuntamento con due nuovi episodi.

Scopriamo insieme cosa accadrà in anteprima a Che Dio ci aiuti.

Che Dio ci aiuti, trama degli episodi di stasera

Fra le novità che riguardano la serie c’è innanzitutto il cambio di location. La grande famiglia allargata di Che Dio ci aiuti se trasferisce in un convento ad Assisi, città natale di suor Angela. Dettaglio noto e molto discusso sui social è inoltre il noviziato di Azzurra. È tornata sul piccolo schermo anche una vecchia conoscenza della serie, Diana Del Bufalo, nei panni di Monica.

Trama degli episodi di questa sera

Per il sesto appuntamento con Che Dio ci aiuti 6 verranno trasmessi due nuovi episodi, i numeri 11 e 12.

Nel primo episodio, intitolato Il mio angelo, figura centrale sarà quella di Azzurra. La ragazza cercherà di capire quale possa essere la famiglia più adatta a Penelope e anche tante cose riguardo se stessa. La novizia metterà infatti in dubbio la sua scelta di farsi suora e si domanderà se il suo destino non sia davvero quello di prendere i voti.

Suor Angela, sempre più convinta che Erasmo possa essere il suo figlio perduto, indagherà più a fondo sul suo passato. Suor Costanza iscriverà tutti i ragazzi del convento a una gara di ballo che sarà presenzIata da Stefano De Martino, guest star della puntata. La gara finirà per trasformarsi in un duello fra Emiliano e Nico