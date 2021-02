Panico a Parigi, furgone investe i pedoni: cosa è successo

Follia in serata a Parigi: un uomo ha rubato un furgone ed ha investito due pedoni: uno di loro è morto.

Il 3 febbraio a Parigi si è concluso nel segno di una tragedia causata dalla follia di un uomo. Secondo quanto riportato da Bfm-Tv, questo avrebbe rubato un furgone con lo scopo di seminare il panico. Dopo il furto, infatti, si è recato nella zona della Defence ed ha volutamente investito un pedone e successivamente un secondo. Il folle gesto ha generato il panico tra i presenti, i quali hanno immediatamente allertato le forze dell’ordine per fare arrestare il colpevole.

Poco dopo la segnalazione, la polizia di Parigi ha rintracciato il furgone e fermato la corsa dell’uomo. Una volta immobilizzato, il colpevole di quella che si poteva tramutare in una strage è stato arrestato e condotto in centrale. La prima ipotesi è stata, chiaramente, quella di un attentato terroristico (l’ennesimo nella capitale francese), ma il modus operandi non coincide con quelli precedenti. Innanzitutto l’uomo ha agito in una zona decentrata e lo ha fatto ad un orario in cui le conseguenze del suo gesto sarebbero state limitate.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Furgone investe due passanti: esclusa la pista terroristica

In seguito alle prime indagini sull’accaduto e sul colpevole, la polizia francese ha escluso che si sia trattato di un attentato terroristico, concludendo che si è trattato della follia di un singolo. Il bilancio della scorribanda dell’uomo è stato comunque pesante: uno dei due pedoni investiti è morto poco dopo, mentre il secondo è gravemente ferito e si trova in ospedale.

Leggi anche ->Roma, dopo una lite si scaglia contro le auto in sosta: investe dei pedoni

Non è chiaro se si sia trattato di un incidente legato esclusivamente dallo stato psichico o psicofisico dell’uomo o se questo, visti i precedente nella capitale francese, abbia voluto emulare le gesta degli attentatori. Attualmente la polizia francese non ha rilasciato dettagli né sul colpevole, né sulle persone da lui investite.

Leggi anche ->Paura a Parigi: furgone contro la folla a la Defense – VIDEO