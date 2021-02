Oroscopo del giorno, venerdì 5 Febbraio: tutti i segni dello Zodiaco

By

Il weekend è oramai alle porte. Ecco a voi le previsioni dell’oroscopo per la giornata di venerdì 5 Febbraio 2021.

Il mese di Febbraio è oramai cominciato, e siamo tutti curiosi di scoprire cosa avrà in serbo per noi la giornata di oggi. Che cosa ci riserveranno gli astri? Quali segni saranno baciati dalla fortuna e quali no? Nuovi amori e fortuiti incontri sono all’orizzonte? Scopriamo insieme le previsioni dell’oroscopo per ogni segno zodiacale di venerdì 5 Febbraio 2021.

Venerdì 5 Febbraio 2021: previsioni dell’oroscopo per ogni segno

Ariete. Durante la giornata di oggi gli astri saranno decisamente in vostro favore. Cercate di non prendere decisione troppo affrettate, e di valutate bene la situazione prima di agire. Sul fronte lavorativo importanti novità sono in arrivo, tenetevi pronti!

Toro. Siate parsimoniosi nei confronti del prossimo poiché in questo periodo la soluzione ai vostri problemi potrebbe proprio essere l’altruismo. Cercate di non farvi prendere dal malumore, sono in arrivo delle buone notizie.

Gemelli. Il consiglio migliore per quanto riguarda la giornata di oggi, è quello di spendere del tempo all’insegna della pace e del relax. La vicinanza di un amico potrebbe farvi bene, ed aiutarvi soprattutto a tenere alto l’umore.

Cancro. La giornata sarà ideale per l’amore ed il romanticismo. Cercate però di non trascurare troppo gli impegni, potreste pentirvene amaramente. La procrastinazione sarà il vostro peggior nemico, siate produttivi!

Leone. Durante la giornata di oggi la parola d’ordine sarà prudenza. Procedete con cautela, soprattutto per quel che riguarda l’ambito lavorativo. In amore ci sono ancora dei dissapori da chiarire, ma presto riuscirete a risolvere tutto, tenete duro!

Vergine. Ancora troppi forse durante la giornata di oggi. Molto probabilmente siete alla ricerca di qualche certezza e di un terreno stabile su cui poggiare i piedi. Abbiate ancora un po’ di pazienza e di fiducia, presto otterrete tutto il necessario per raggiungere l’equilibrio.

Bilancia. Nell’aria si avverte una certa tensione. Molto probabilmente l’indecisione vi sta regalando delle ansie, e siete arrivati al punto di dover compiere una scelta. Prendetevi del tempo per riflettere a andrà tutto per il meglio.

Scorpione. Durante la giornata di oggi il consiglio migliore è quello di chiudere definitivamente i capitoli appartenenti al passato. La malinconia e il rimorso non vi porteranno da nessuna parte, ed è bene che voi lo riusciate a realizzare.

Sagittario. Le prossime ore saranno perfette per trascorrere un po’ di tempo con la vostra dolce metà. Non ponetevi alcun limite e lasciatevi andare di fronte all’amore e al romanticismo. Sono in arrivo importanti novità, perciò tenetevi pronti.

Capricorno. La giornata di oggi sarà per voi ancora un po’ ingarbugliata. Per i chiarimenti dovrete aspettare la prossima settimana, dunque oggi cercate soltanto di tenervi lontano dalle liti e dalle discussioni, specie se inconcludenti.

Aquario. Ritornare sui propri passi non è necessariamente una scelta sbagliata. L’ideale per quel che riguarda la giornata di oggi sarebbe quello di dedicare un po’ di tempo alla riflessione, senza escludere a priori scelte che coinvolgono il passato.

Pesci. Il consiglio migliore per quel che riguarda la giornata di oggi è tentare di essere il più leggeri possibile. Cercate di mettere una pietra sopra dove possibile, e di tenervi alla larga da discussioni e polemiche, potrebbero mettervi di cattivo umore.

Si ricorda ai lettori che la rubrica dell’oroscopo non ha alcuna valenza scientifica. Il fine unico degli articoli è quello di dilettare i curiosi.