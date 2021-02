Mario Draghi è pronto a mettersi al lavoro: analizziamo i possibili punti del programma del Nuovo Governo, ecco quali sono

Tutto torna a galla anche a distanza di mesi. Nello scorso marzo lo stesso Mario Draghi, subito dopo la pandemia per Coronavirus, aveva stilato un programma con un articolo sul Financial Times. Ora non si conoscono ancora i dettagli, ma sicuramente qualcosa sarà inerente al suo progetto. Per esempio, in primis, “per evitare una depressione prolungata e danni irreparabili, bisogna aumentare significativamente il debito pubblico”. In aggiunta, lo stesso Draghi, aveva scritto che “la perdita di reddito nel settore privato, e tutti i debiti che saranno contratti per compensarla, devono essere assorbiti, totalmente o in parte, dai bilanci pubblici”. Come terzo punto aveva aggiunto che “lo Stato deve usare il proprio potere di fuoco per proteggere cittadini ed economia dallo shock: il settore privato non è in grado di assorbirlo”.

Nuovo Governo, i dettagli del programma di Mario Draghi

Mario Draghi aveva analizzato la situazione nel dettaglio rivelando anche come “gli Stati lo hanno sempre fatto in tempi di emergenza. Si pensi alle guerre mondiali, quando lo sforzo bellico fu finanziato da un aumento del debito. E solo in piccola parte (in Italia e Germania) da un aumento delle tasse”. Infine, aveva anche scritto che ‘la priorità non deve essere solamente fornire un reddito di base a chi perde il lavoro, ma si devono innanzitutto proteggere le persone dal rischio di perdere l’impiego”.