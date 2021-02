Miriam Padovani, chi è la cosplayer che ha preteso le scuse da Chi l’ha visto?

Miriam Padovani è la cosplayer che è stata ingiustamente accusata di fare video dannosi con minori, scopriamo di più su di lei.

Nel corso di una puntata di Chi l’ha visto? si è parlato dell’usanza di mostrare bambini in contesti non propriamente ideali o leciti sui social. Tra le immagini scelte c’era quella di una cosplayer che su Tik Tok si mostrava con in braccio quella che sembrava una bambina truccata da demone. Nel corso della trasmissione, dunque, si è sottolineato come non fosse normale mostrare su internet una bambina con delle corna e dei graffi sul viso. Però gli autori di quel servizio hanno preso un abbaglio: quello in braccio alla donna era semplicemente un bambolotto.

Non appena Miriam Padovani, la cosplayer tirata in ballo da Chi l’ha visto?, ha saputo del servizio è andata su tutte le furie, minacciando di querelare il programma e chiunque avesse diffuso informazioni false sulla sua persona. La donna, intervistata da l’Arena.it, ha infatti spiegato: “In realtà di tratta di una bambola detta Reborn, che è stata fatta a mano da una mia amica ed è molto realistica, che uso quando assumo i panni della strega Lavinia”. In seguito ha aggiunto di aver contattato immediatamente la redazione di Chi l’ha visto? chiedendo che venisse mostrata la verità e minacciando querele.

Miriam Padovani, il programma di Rai Tre ammette l’errore e le concede un’intervista

Miriam Padovani è una donna di 44 anni che vive a Vigasio (Verona) e che lavora come sarta. Negli anni ha sviluppato una passione per il cosplay, ovvero il travestimento a tema fumetto, videogioco, film o opera di fantasia. Travestirsi da personaggio di fantasia al giorno d’oggi non è solo una pratica riservata alle fiere del fumetto o ai contest dedicati, ma una fenomeno che travalica il contesto originario. Sono numerosissime le persone che giornalmente mostrano ai propri follower scatti professionali e amatoriali in cui fanno vedere l’incarnazione di questo o quel personaggio.

Essendo appassionata di cosplay, Miriam mostra su Instagram e su Tik Tok i risultati del suo lavoro di immedesimazione nel personaggio e tra i suoi personaggi preferiti c’è proprio la Strega Lavinia. Compreso l’errore commesso, Chi l’ha visto? ha subito provveduto alla rettifica del precedente servizio, permettendo alla donna di spiegare agli italiani la verità.

