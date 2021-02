Vincenzo Spadafora ha pubblicato un lungo post su Instagram salutando tutti dopo l’incarico come Ministro dello Sport

Tutto cambia velocemente e così il Ministro Spadafora ha salutato tutti con un lungo post su Instagram. E così è arrivata anche la sua grave ammissione per quanto riguarda il mondo dello sport: “Quando diciassette mesi fa ho giurato come ministro per le Politiche giovanili e lo Sport eravamo in un’altra era, in un momento completamente diverso da questo. Per molti anni avevo seguito le questioni relative ai diritti dell’infanzia e dei giovani, è sempre stato il centro del mio impegno. Non conoscevo invece il mondo dello sport, al quale mi sono avvicinato con curiosità, rispetto e attenzione”.

Ministro Spadafora, la rivelazione

Un lungo messaggio per spiegare tutto ciò che è accaduto durante l’emergenza Coronavirus: “I primi mesi sono stati entusiasmanti, su entrambi i fronti. Ricordo la gioia di presenziare alla storica vittoria della Ferrari a Monza dopo nove anni, ad esempio. Poi, un anno fa, l’esplosione della pandemia, il lockdown, i sacrifici chiesti a tutti i cittadini. In questi mesi abbiamo lavorato moltissimo per dare sostegno a tutto il mondo dello sport, con i limiti del caso, sicuramente, ma facendo il massimo possibile”. Infine, l’ormai ex Ministro dello Sport ha rivelato: “Il lavoro forse più delicato è stato quello di dare attuazione alla riforma dello Sport. Sono norme innovative che riguardano molti temi, a partire dal professionismo femminile, dalla possibilità per i paralimpici di entrare nei corpi civili e militari, e soprattutto diritti e tutele che diano finalmente la giusta dignità ai lavoratori dello sport”.