Michelle Hunziker, messaggio d’amore inatteso per un’altra persona FOTO

Da Michelle Hunziker arriva una dedica speciale di amore puro. Ed il destinatario non è il suo compagno di lunga data ma un’altra persona.

Michelle Hunziker è sempre solare e sorridente. Gli ammiratori la amano soprattutto per questo motivo, oltre che per la bellezza esteriore che da sempre la contraddistingue. La italo-svizzera è radiosa ed ispira buonumore. Impossibile non amarla. Da parte sua arrivano delle parole bellissime per la madre, con una dedica che piace a tutti.

“Mami. La Mamma è sempre la Mamma. Quando avete delle divergenze con la vostra Mamma, ricordatevi SEMPRE che vi ha portato per nove mesi sotto il cuore. Quando sbaglia la Mamma lo fa forse perché come tutti gli umani ha dei limiti, dei difetti certo. Se riuscite però…perdonatela poiché anche quando si sbaglia lo fa sempre pensando di farvi del bene. Vi voglio bene #Mamma #motherhood #love #family”. Un consiglio che è vero come l’alternarsi del giorno e della notte. La mamma andrebbe sempre amata, a prescindere da tutto.

Michelle Hunziker, la bellissima dedica alla mamma

Per lei va tutto a gonfie vele. Le soddisfazioni continuano ad arrivare in ambito lavorativo. Ed anche per quanto riguarda l’amore e la famiglia tutto è molto bello. La Hunziker, nonostante la pandemia che ancora è dilagante e continua a disseminare sofferenze di ogni tipo in qualsiasi ambito, riesce a tenere alto l’umore dei suoi fans.

Più e più volte sono giunti dei messaggi di positività che invitano le persone a non mollare. A non dimenticare come si sorride ed a reagire il prima possibile a qualunque difficoltà, in qualsiasi situazione. Per questo l’amore che i followers le dimostrano sembra crescere di giorno in giorno sempre di più. Del resto Michelle merita questo e molto altro.