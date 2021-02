Mara Venier, confessa il peccato: “È successo con un vip amatissimo”

Da Mara Venier giunge una ammissione che riguarda l’ambito sentimentale. Lei però parla anche del suo futuro a ‘Domenica In’. Lascia o no?

Da diversi mesi si fa riferimento ad un presunto addio di Mara Venier a ‘Domenica In‘. Dopo tre trionfanti edizioni che hanno visto l’ennesimo ritorno trionfante della 70enne conduttrice veneziana alle redini della storica trasmissione Rai, in caso di addio assisteremmo ad un commiato da rockstar. Con la fine di tutto proprio all’apice del miglior momento possibile.

Lei in realtà non ha mai confermato questi rumours, anche se sicuramente le piacerebbe avere molto più tempo libero a disposizione da potere dedicare alla sua famiglia. Lei è felice accanto al marito Nicola Carraro, sposato a giugno del 2006. E lo è altrettanto nel fare da nonna del piccolo ‘Iaio’, di 3 anni. Nel corso di una intervista concessa al settimanale ‘Nuovo’, la stessa Mara Venier fornisce finalmente una risposta in merito. Anche se l’incertezza permane, dopo le sue parole. Infatti ‘Zia Mara’ confessa di non avere ancora prendere una decisione. “Non ho ancora scelto, in tutta sincerità. Renzo Arbore ha sempre detto che un personaggio debba farsi da parte quando è all’apice della sua popolarità”. Una situazione che corrisponde proprio al suo momento attuale con ‘Domenica In’.

Mara Venier, confessione inattesa su Massimo Ranieri: “C’era attrazione”

Magari però potrebbe esserci spazio per altro. Infatti si vocifera pure di una possibile collaborazione cinematografica con Ferzan Ozpetek. Il cinema aveva visto la Venier protagonista in alcune pellicole nel corso degli anni ’70 in particolare. “Ma no, questo non corrisponde al vero”, dice lei.

La quale si proclama comunque grande amica del regista, firma di numerosi film molto apprezzati nel corso degli anni. Si ritorna sul discorso che riguarda il futuro: “Sceglierò in base a dove mi porterà il cuore”. E poi ecco il retroscena su Massimo Ranieri. “Da giovani ci piacevamo reciprocamente, c’era attrazione ma avevamo già dei compagni ai tempi. Peccato perché io ero presa bene da lui”.