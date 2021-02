Lui è peggio di me non va in onda, sospesa la prima puntata del nuovo show

Questa sera avrebbe dovuto debuttare in prima serata su Rai 3 il nuovo show di Giorgio Panariello e Marco Giallini, Lui è peggio di me.

A causa dell’inaspettata crisi di Governo, il palinsesto di Rai3 ha subito una modifica, rinunciando al debutto del nuovo show “Lui è peggio di me“, condotto da Marco Giallini e Giorgio Panariello.

Mario Draghi ha accettato il mandato esplorativo dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e, da questo pomeriggio, sono iniziate le prime consultazioni per cercare di superare la crisi di Governo apertasi da settimane. Le consulte sono partite dalle 14:30 di oggi pomeriggio e la situazione ha allertato i programmi informativi delle televisioni generaliste, in quanto hanno dovuto modificare le loro prime serata. Rai Tre dedicherà uno Speciale Tg3 proprio a Draghi in prima serata, cancellando il debutto di “Lui è peggio di me“, lo show condotto da Marco Giallini e Giorgio Panariello.

Rai3 cambia il palinsesto: slitta Lui è peggio di me

La scelta è stata fatta dal direttore di Rai3 Franco Di Mare, che ha anteposto l’informazione all’intrattenimento, nonostante il bagaglio pubblicitario del nuovo programma sembrava essere importante per la definizione della nuova identità di rete, orientata ad un’offerta di rete sempre più concentrata sull’intrattenimento.

Da “Ricomincio da RaiTre” a “Qui e Adesso“, il programma di e con Massimo Ranieri, sono evidenti esempi di programmi d’intrattenimento del palinsesto di Rai3. Anche il programma del celebre cantante, però, ha subito una programmazione altalenante, a causa della morte di Diego Armando Maradona. Oggi, inizia lo speciale del TgLa7 a partire dalle 17:00 condotto da Enrico Mentana per seguire gli sviluppi della crisi di Governo.