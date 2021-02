Le Iene, l’omaggio a Pietro Taricone che oggi avrebbe compiuto 46 anni

By

Le Iene hanno omaggiato Pietro Taricone, concorrente della prima edizione del GF, morto tragicamente a 35 anni, con un post instagram.

Le Iene hanno voluto omaggiare Pietro Taricone, “O Guerriero” storico ex concorrente della prima edizione del Grande Fratello, nel 2000, diventato simbolo del programma e morto tragicamente a soli 35 anni. L’omaggio, un breve video pubblicato su profilo instagram ufficiale delle Iene, è stato visto migliaia di volte e ha moltissimi commenti di cordoglio e ricordo di questo personaggio, amato e odiato, simbolo del sogno americano che la televisione dei primi anni 2000 ha rappresentato per tanti giovani in italia.

Le Iene omaggiano Pietro Taricone, avrebbe 46 anni

Oggi 4 febbraio avrebbe compiuto 46 anni Pietro Taricone, il ragazzo semplice che sognava di diventare un grande attore e che era diventato tra i più amati concorrenti della prima edizione del Grande Fratello, andata in onda nel lontano 2000. Nel programma, Pietro si è fatto pian piano conoscere e amare da tutto il pubblico dei telespettatori italiani.

Pietro è morto tragicamente in un incidente con il paracadute quando aveva solo 35 anni, nel 2010 e ha lasciato un vuoto nel cuore di tutti quelli che lo hanno conosciuto. Quando era sotto le telecamere del Grande Fratello nel 2000, Pietro aveva conquistato tutti con i suoi sogni di attore che è poi riuscito a realizzare. Lo abbiamo infatti visto in molte fiction importanti del palinsesto televisivo come “La nuova squadra, “Distretto di Polizia”, “Radio West” e tante altre.

Le Iene hanno pubblicato nella giornata di oggi 4 febbraio un video per ricordare Taricone e tantissimi sono stati i commenti da parte di fan e telespettatori che hanno omaggiato l’ex concorrente.