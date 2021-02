Jo Squillo, chi è: età, carriera, vita privata della cantautrice e attivista

By

Jo Squillo è un personaggio che con le sue canzoni (e non solo) ha segnato un’epoca. Ecco tutto quel che c’è da sapere su di lei.

Cantante e showgirl, ma anche presentatrice conduttrice di grande talento e sensibilità, oltre che tenace attivista: Jo Squillo è una delle donne più amate d’Italia, e il suo nome ha segnato a suo modo un’epoca. Conosciamola più da vicino.

L’identikit di Jo Squillo

Jo Squillo, all’anagrafe Giovanna Coletti, è nata a Milano il 22 giugno 1962, sotto il segno del Cancro. Amatissima dal pubblico del piccolo schermo per la sua esuberanza e intraprendenza, è diventata un’icona nazionale grazie soprattutto al suo tormentone musicale Siamo donne, presentato a Sanremo 1991 in duetto con la collega e amica Sabrina Salerno. Oltre le gambe c’è di più, in effetti, e lei ne è la prova vivente!

Jo Squillo si è affermata negli anni come una donna simbolo della lotta al maschilismo e negli anni 2000 ha assunto l’importante ruolo di portavoce della battaglia contro la violenza sulle donne. Ma è stata anche conduttrice del programma Tv Moda, andato in onda prima su Rete 4, poi su Italia 1 e infine sull’emittente Class Tv Moda. Lei stessa gestisce una società di produzione che segue tutti i principali eventi legati alla moda.

Per quanto riguarda la vita privata, il cuore di Jo Squillo batte per un uomo che ama alla follia: il marito Gianni Muciaccia, sposato dopo un lungo fidanzamento. Dal loro matrimonio non sono nati figli, ma la coppia è sempre apparsa molto innamorata e affiatata. Sul profilo Instagram di Jo Squillo ci sono tantissimi scatti delle sue giornate tra impegni professionali e familiari, con una costante degna di nota: il fisico perfetto nonostante il tempo che passa! I suoi genitori, morti entrambi nel giro di un mese nel 2019 dopo 60 anni di matrimonio, sono il suo eterno faro.

